«دبي الرياضي» يتوج أبطال «أصحاب الهمم»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، توج مجلس دبي الرياضي، أبطال بطولة أصحاب الهمم في ثلاث ألعاب رياضية (ألعاب القوى - الريشة الطائرة - البوتشيا لفئات الإعاقة الذهنية والحركية والسمعية)، والتي نظمها المجلس.

وأقيمت فعالياتها في نادي دبي لأصحاب الهمم، ضمن منافسات النسخة التاسعة من «دورة حمدان بن محمد للألعاب المدرسية»، التي ينظمها المجلس، بالتنسيق مع وزارة التربية ومنطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبالشراكة مع أندية دبي الرياضية، وبرعاية «تعاونية الاتحاد» الشريك الاستراتيجي لمجلس دبي الرياضي.

وشارك في بطولة أصحاب الهمم أكثر من 30 طالباً من 5 مدارس مختلفة حكومية وخاصة، مثلها لاعبون ولاعبات أعمار 11 و 12 و 13 و 14 سنة، وحضر المنافسات وتتويج الفائزين كل من علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وشعيب الحمادي مدير قسم التسويق في تعاونية الاتحاد الراعي الرسمي للدورة.

أبطال 3 ألعاب

وفاز بالمركز الأول في مسابقة البوتشيا، مايد علي القصاب تلاه ظاهر محمد المهيري، وجاء حشر بطي بن دلموك ثالثاً، وفي مسابقة الريشة الطائرة فاز بالمجموعة الأولى عبدالله عمر عبدالله خميس سويلم الرواحي، تلاه عبدالله علي هاشم البدواوي، وجاء علي سالم السبوسي ثالثاً.

وفي المجموعة الثانية فاز عاصم سليمان الريماوي تلاه عبدالعزيز سعيد البدواوي، وفي مسابقة دفع الجلة فئة تحت 11 سنة، فاز حمدان يحيى بالمركز الأول تبعه عبيد علي، وفاز بفئة تحت 14 سنة، عبدالعزيز البدواوي، وفي فئة الشلل الدماغي تحت 11 سنة فاز حميد علي إبراهيم بالمركز الأول، وفاز بفئة الشلل الدماغي تحت 14 سنة الطالب محمد جاسم طالب، وفاز بفئة الإعاقة الذهنية فوق 14 سنة الطالب محمد سعيد البدواوي.

سباق الطريق

وفي سباق الطريق 2000 م، لمواليد 2007 و2008، وفاز حمد عمر من مدرسة دبي الوطنية الطوار بالمركز الأول، تلاه الطالب بطي خلف من مدرسة دبي الوطنية البرشاء، وحل الطالب مطر محمد راشد من مدرسة الخليج الوطنية ثالثاً، وفي منافسات الفرق، فازت مدرسة دار المعرفة بالمركز الأول، تلتها مدرسة الوطنية الطوار، وجاءت مدرسة دبي الوطنية البرشاء في المركز الثالث.

برنامج

تنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة للأسوياء مواليد 2007 - 2008، يوم 22 فبراير المقبل، وبطولة الريشة الطائرة أول مارس المقبل، ويشهد المهرجان الختامي للألعاب الجماعية، تنافس الفرق التي بلغت نهائيات كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة.



