3 ميداليات لـ«شراع» الإمارات في بطولة الكويت

حققت مشاركة فريق الشراع والتابع لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ثلاث ميداليات ملونة، في بطولة الكويت الدولية للشراع الحديث، كما تحققت الأهداف التي وضعها القائمون بالنادي من هذه المشاركة، وسط منافسة قوية من بحارة يمثلون الكويت، عمان، إيطاليا، مصر، تونس، الجزائر وإيطاليا، واختتم مؤخراً، حيث نالت اللاعبة ضحى محمد البشر فضية فئة البنات في الأوبتيمست، وفاز علي خالد المرر بفضية فئة الصغار.

فيما أحرز عثمان عبد الكريم الحمادي الميدالية البرونزية في الترتيب العام للبطولة، وأشاد ماجد المهيري المدير التنفيذي في النادي بمستوى الفريق الإماراتي وما قدمه من مستوى رائع ومرموق في مشاركته ببطولة الكويت، وقال: المشاركة في بطولة الكويت تأتي لكي تصب في إطار اكساب المتسابقين المزيد من الخبرة للمشاركة في البطولات المقبلة.