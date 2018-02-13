سفيتولينا تعود للدفاع عن لقب «تنس دبي»

تعود لاعبة التنس الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة الثالثة عالمياً، إلى دبي، لبدء حملة الدفاع عن لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق الاثنين المقبل، والذي أحرزته العام الماضي، إثر تغلبها في النهائي على الدنماركية كارولين فوزنياكي.

وتمكنت سفيتولينا عقب تتويجها بلقب دبي من اقتحام قائمة المصنفات العشر الأُوائل في العالم، وواصلت بعد ذلك شق طريقها بقوة، لتضيف إلى رصيدها ألقاب بطولات إستانبول، وروما، وتورنتو، وأنهت موسم 2017 بإنزال الهزيمة بالمصنفة الأولى عالمياً آنذاك، الرومانية سيمونا هاليب.

وذلك في نهائي البطولة الختامية لمحترفات التنس، واستهلت موسمها الحالي بالتغلب على كارولينا بليشكوفا في طريقها للفوز بلقب دورة بريسبن الدولية، وقادها بلوغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة إلى التصنيف الثالث عالمياً، للمرة الثانية في مسيرتها.

وتعرضت سفيتولينا الموسم الماضي لعدد من الهزائم غير المتوقعة أمام لاعبات أدنى منها على سلم التصنيف العالمي، الأمر الذي دفعها هذا الموسم لعدم تكرار الأخطاء التي وقعت بها، حيث قالت: كما تعلمون أسعى دوماً لتقديم أداء ثابت خلال خوضي المنافسات.

وهذا هو الهدف الرئيسي الذي أتطلع إلى تحقيقه طوال الموسم، وما أريده، أن أبقى بصحة جيدة وأن ألعب دوماً بأفضل مستوى، وأن أتحسن من خلال تحدي نفسي، وأشادت سفيتولينا بدولية دبي للتنس قائلة: تزخر دبي بالكثير من الأماكن الجميلة، وبطولتها رائعة التنظيم، الفندق قريب، وإمكانية التدريب في ملاعبها متاحة متى نشاء، وكل شيء منظم، وأشعر براحة كبيرة عندما ألعب هنا.