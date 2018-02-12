«شواهين» تتصدر الحقاقة البكار و«النشمي» بطل الجعدان

شهدت أول الفترات الصباحية للمهرجان أمس، 20 شوطاً في سن الحقاقة من بينها اثنا عشر شوطاً للهجن من الإنتاج الخاص لأبناء القبائل، بالإضافة إلى ثمانية أشواط مفتوحة، وخصصت سيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب» كجوائز لأصحاب المراكز الأولى، بينما يحصل أصحاب المراكز حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وتمكنت «شواهين» ملك سالم سيف غدير العرياني من وضع بصمتها على الشوط الأول للحقاقة بكار إنتاج بزمن بلغ 5:53:3 دقائق، ثم جاء «النشمي» بشعار سعيد سهيل ذويب العامري ليحسم معركة الشوط الثاني للجعدان إنتاج مسجلاً توقيتاً وقدره 5:52:3 دقائق. وظفرت «تمار» المملوكة لمبارك عبيد الخالص العامري بصدارة الشوط الثالث للبكار إنتاج بزمن وقدره 5:50:6 دقائق، وبالمقابل كانت الكلمة النهائية من نصيب «المتحد» لحمدان الرملي محمد العامري والذي حصد المركز الأول للشوط الرابع للجعدان إنتاج بزمن وقدره 5:56:2 دقائق.

مذهلة والغزال

وأذهلت «مذهلة» بشعار فارس عبدالله سعيد الدرعي المتابعين ونجحت في الحصول على صدارة الشوط الخامس للبكار إنتاج وسجلت توقيتاً بلغ 5:52:6 دقائق. وبالمقابل كان الحسم في الشوط السادس للجعدان إنتاج من نصيب «الغزال» المملوك لخلفان محسن حميد المزروعي والذي وصل لخط النهاية بزمن وقدره 5:55:9 دقائق.

وعطرت «سهرة» أجواء الشوط السابع للبكار إنتاج بحصولها على الصدارة بزمن بلغ 5:53:9 دقائق أهدت به الناموس إلى مالكها مطر علي عبيد بالرشيد الكتبي، ونال «ملفت» المملوك لمبارك عوض بالكيلة العامري المركز الأول في الشوط الثامن للجعدان إنتاج بزمن وقدره 5:53:0 دقائق.

«الشاهينية» ملك راشد عتيق علي بالقوم الكتبي كانت هي صاحبة ناموس الشوط التاسع للبكار إنتاج بوصولها لخط النهاية في توقيت 5:54:0 دقائق، وحسم «الشامخ» لحمد شطيط سالم الوهيبي تفاصيل الشوط العاشر للجعدان إنتاج بزمن 5:55:2 دقائق. وجاءت «الغالية» بكل عنفوان لتحسم الشوط الحادي العاشر للبكار إنتاج وتهدي الصدارة إلى مالكها سعيد محمد سالمين المنصوري مسجلة زمناً وقدره 5:54:5 دقائق، آما آخر أشواط الإنتاج فقد خصص للجعدان وذهب إلى «الفارس» بشعار عبدالله خليفة ياعد الحميري والذي وصل إلى خط النهاية عندما كانت عقارب التوقيت تشير إلى مرور 5:56:4 دقائق.

غازية وشمعدان

الشوط الثالث عشر والذي خصص للحقاقة بكار مفتوح كانت الصدارة فيه من نصيب «غازية» ملك أحمد علي عبيد بالرشيد الكتبي بزمن بلغ 5:55:5 دقائق، بينما حسم (شمعدان) لعلي ناصر عبيد الدرعي المعركة في الشوط الرابع عشر للجعدان المفتوح مسجلاً توقيتاً وقدره 5:50:8 دقائق. ومضت الأمور في الشوط الخامس عشر للبكار المفتوح لمصلحة «العبية» بشعار عبدالله صقر محمد العامري والتي حصلت على المركز الأول بزمن 5:55:1 دقائق، ثم كان «الشبابي» هو الملك في الشوط السادس عشر للجعدان المفتوح بعد أن وصل إلى خط النهاية بتوقيت 5:53:3 دقائق منح به مالكه سعيد سلطان تريم الكتبي ناموساً غالياً.

وجاءت «هملولة» لمحمد سليمان الشين الدرعي لتحسم الشوط السابع عشر للبكار المفتوح بزمن 5:51:8 دقائق، بينما كان الحسم في الشوط الثامن عشر للجعدان من نصيب «لافي» المملوك لسعيد غدير حمد العويسي بزمن بلغ 5:50:4 دقائق كان هو التوقيت الأفضل بالنسبة للأشواط الصباحية.

وكانت الصدارة في الشوط التاسع عشر للبكار المفتوح من نصيب «رضوة» لعبدالله طالب الفهيدة المري بزمن 5:53:2 دقائق، بينما جاء «مكرم» ملك ناصر علي سعيد عبيد الطنيجي على صدارة الشوط الأخير مسجلاً توقيتاً وقدره 5:53:1 دقائق.