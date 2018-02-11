فيفياني يقتنص «مراس» ويقود «كويك ستيب» للحفاظ على اللقب

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي، بطلاً للنسخة الخامسة لطـواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحضر مراسم التتويج، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وعلي المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحريز المر بن حريز نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير الطواف، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، ونائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وأعضاء اللجنة المنظمة والرعاة.

وتصدر فيفياني، بطل أولمبياد ريو دي جانيرو، النسخة الخامسة لطواف دبي لدراجات الهوائية، بزمن قدره 19:05:46 ساعة، بينما جاء الدنماركي ماغنوس كورت نيلسون دراج فريق أستانا الكازاخستاني في المركز الثاني 19:05:58 ساعة، والإيطالي سوني كولبريلي دراج فريق البحرين ميريدا ثالثاً، محققاً زمناً قدره 19:06:00 ساعة.

وحسم فيفياني صدارة الطواف، بعدما انتزع صدارة المرحلة الأخيرة التي تعرف باسم «مراس»، التي قطعها في 3:05:28 ساعات، واحتل النمساوي ماركو هالير دراج فريق كاتوشا البسين المركز الثاني، وجاء البريطاني أدام بليثي دراج فريق أكوا بلو الإيرلندي، المركز الثالث.

وفاز فيفياني بالقميص الأزرق الخاص بالترتيب العام للزمن، ويرعاه بنك دبي التجاري، كما فاز بالقميص الأحمر، الذي يعرف بقميص ترتيب النقاط، وترعاه شركة طيران الإمارات، وحصل الفرنسي كونتين فالونيس من دراج نوفو نورديسك، على قميص علم الإمارات، الذي ترعاه هيئة الصحة بدبي، ويحصل عليه الدراج الأسرع، فيما حصل الدنماركي ماغنوس نيلسون على القميص الأبيض، لأفضل دراج صاعد دون 25 عاماً، وترعاه هيئة الطرق والمواصلات.

وتوج الأميركي براندون ماكنولتي دراج فريق رالي سايكلينغ الأميركي، بجائزة الدراج المقاتل، بعد الأداء القوي في جميع مراحل الطواف، وحصوله على المركز 14 في الترتيب العام للزمن.

وتصدر فريق «بي إم سي» الأميركي ترتيب الفرق بزمن قدره 57:18:30 ساعة، وجاء كاتوشا ألبسين السويسري ثانياً بـ 57:19:14 ساعة، وفريق الإمارات أبوظبي في المركز الثالث بـ 57:19:45 ساعة.

إنجاز

ووصف فيفياني صعوده وتتويجه بلقب طواف دبي للمرة الأولى، بالإنجاز الرائع، موجهاً الشكر لفريقه كويك ستيب على العمل الكبير طيلة مراحل الطواف، وموضحاً أنه حافظ على هدوئه طيلة السباق، ولم يكترث إلى منافسيه، وقال: جئت إلى دبي مصمماً على التتويج هذه المرة، وأنا سعيد بتحقيق أول ألقابي في الموسم، ما يمنحني الحافز لمواصلة العمل بأكثر ثقة، لم أكترث للبقية، لأن هذا الأمر يمكن أن يفقدني التركيز.

وأوضح فيفياني أن النتائج الجيدة مستمرة معه منذ سبتمبر الماضي، وأنه فخور بأن يكون جزءاً من فريق كويك ستيب. وكشف الدراج الإيطالي أنه وصل إلى دبي قبل أسبوع من بداية السباق، وأنه استمتع بزيارة العديد من المعالم، مثل محمية المرموم ومضمار ميدان، وأن سعادته مضاعفة بإنهاء هذه الأيام الجميلة بالتتويج باللقب، خاصة أنه تزامن مع عيد ميلاده الـ 29 الذي احتفل به في دبي.

مسيرة

يعتبر فيفياني أحد أفضل درّاجي السرعة في بيلوتون، حيث استطاع تحقيق 50 انتصاراً منذ أن انتقل إلى مرحلة الاحتراف في عام 2010، ولديه سجل رائع من الانتصارات في السباقات الدولية، حيث حقق: خمس ميداليات ذهبية في بطولة سباق الطريق الأوروبي للدراجات الهوائية، وهي سباق النقاط في 2012 و2013، سباق ماديسون في عام 2014، وسباق المضمار المغلق في عامي 2014 و 2015، وفي عام 2016، فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو، في سباق الدراجات الهوائية داخل المضمار المغلق.

وفي عامي 2015 و2016، فاز في المرحلة الثانية من طواف دبي، وتشمل قائمة انتصاراته في العام الماضي، بريتاجن كلاسيك، كويست فرنسا، وسايكلاسيكس هامبورغ، كما حقق فيفياني انتصاراً في عام 2018، حيث المرحلة الثالثة في طواف سانتوس داون أندر.