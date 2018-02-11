ترتيب مراس

بعيداً عن الحسابات المعقدة.. مهم جدا أن تفوز أنديتنا، الوصل والعين والجزيرة والوحدة، على ملاعبها في دوري أبطال آسيا.
توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي،
أعرب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بنجاح النسخة الخامسة لطواف دبي الدولي في جميع مراحله المختلفة، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي،
لمشاهدة ملف "طواف دبي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا اقرأ أيضاً: ـــ فيفياني يقتنص «مراس» ويقود «كويك ستيب» للحفاظ على
تمكن الإيطالي إيليا فيفياني من فرض نفسه كأفضل خلف للألماني مارسيل كيتل، بنجاحه في الحفاظ على عرش فريق كويك ستيب البلجيكي،
ناصر بوهاني دراج فرنسي من أصل جزائري قصير القامة وبنيته الجسمانية صغيرة، لكنه نجح في أن يكون أحد أبرز الدراجين في النسخة الخامسة لطواف دبي..
تعرض 4 دراجين من المراهنين على المراكز الأولى إلى حادث سقوط قبل خط الوصول، وهم البريطاني مارك كافنديتش دراج فريق دايمنشن داتا،
اعترف الدنماركي ماغنوس نيلسون دراج فريق أستانة بأحقية منافسه ايليا فيفياني بالفوز، وقال: «لم أستطع الفوز بالمركز الأول لأن فيفياني كان الأقوى،
أعربت معصومة المحسن مدير المبيعات الحكومية في طيران الإمارات، عن فخرهم بارتباط اسم طيران الإمارات بنجاح طواف دبي الدولي،
صرح الفرنسي كونتين فالونيس (مريض السكري) أن فوزه بقميص السرعة يسهل الرسالة التي يسعى فريقه نوفو نورديسك إيصالها إلى العالم وهي قدرة مرضى السكري على تحقيق الإنجازات الصعبة،