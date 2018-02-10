مهرجان حمدان بن محمد للهجن ينطلق اليوم

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يشهد ميدان المرموم للهجن، تحفة الميادين، اليوم، انطلاقة مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، ويستمر حتى 20 فبراير الحالي، وتقرر أن تكون انطلاقة اليوم الأول في الفترة المسائية «الثانية ظهراً»، على أن يتواصل المهرجان صباح ومساء كل يوم، اعتباراً من يوم الأحد، وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن، كافة ترتيبات وتفاصيل المهرجان، من خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بمقر النادي، ويشتمل المهرجان، الذي رصدت له 183 سيارة فخمة، وجوائز نقدية ضخمة، للفائزين بمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ من سن اللقايا، وحتى الحول والزمول، بالإضافة إلى منافسات هجن أبناء القبائل من سن الحقاقة حتى سن الحول والزمول.

وتحدث في المؤتمر علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، موضحاً أن المهرجان سيقام بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي رياضة سباقات الهجن، مبيناً أن المهرجان سيشهد إقامة أكثر من 330 شوطاً من سن الحقاقة، وحتى الحول والزمول، وقال إن التنافس في المهرجان، سيكون على 28 رمزاً.

وحضر المؤتمر الصحافي عبد الله الفلاسي مدير ادارة التسويق والفعاليات بالنادي، وعبد الرحمن أمين مدير قنوات دبي الرياضية. وكشف المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن راعي المهرجان، سمو ولي عهد دبي، وجّه بأن يتم التعامل مع أشواط الإنتاج، مثل الأشواط المفتوحة، وستكون هناك رموز للإنتاج، وأشواط سيارات وأشواط نقدية، وسيكون التنافس في فئة الإنتاج في كل الأعمال، ويرى بن سرود، أن هذه الخطوة تعد تشجيعاً كبيراً لملاك الهجن، الذين اتجهت أعداد كبيرة منهم للاعتماد على إنتاجهم الخاص بصورة مستمرة.

كما أوضح أن سمو ولي عهد دبي، أمر بإضافة ثمانية أشواط أخرى في سن اللقايا، مشيراً إلى أن عدد المطايا المشاركة، يفوق بـ 6 آلاف، عددها في مهرجان ختامي المرموم العام الماضي، وذلك يوضح حجم الاهتمام الذي يجده المهرجان الحالي من جانب مُلاك الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي.

من سباقات الهجن في المرموم تحفة ميادين السباقات | البيان

331 شوطاً في كل الأعمار

يقام في المهرجان 331 شوطاً، منها 124 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و207 أشواط لهجن أبناء القبائل، وسيكون هنالك 28 رمزاً، بواقع 8 رموز للأشواط المفتوحة في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و20 رمزاً لهجن أبناء القبائل، منافسة بين رموز الأشواط المفتوحة، ورموز أشواط الإنتاج، وتتوزع الرموز إلى 12 كأساً، تحت مسمى «كأس ولي عهد دبي»، و12 بندقية، و2 خنجر في شوطي الزمول المفتوح لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، و2 سيف في شوطي الحول المفتوح، وهو الرمز الأكبر والأضخم في المهرجان.

وسيكون هناك 183 شوطاً يتنافس من خلالها المشاركون على سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروز بيك أب»، بواقع 56 سيارة لمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و127 سيارة لهجن أبناء القبائل، بالإضافة إلى 112 شوطاً نقدياً، منها 60 لهجن أصحاب السمو الشيوخ، 60 لهجن أبناء القبائل، وخصصت جوائز مالية ضخمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في جميع أشواط المهرجان الكبير.

ويأتي توزيع أشواط المهرجان، بواقع 55 شوطاً في سن الحقاقا بالنسبة لهجن أبناء القبائل، و35 شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و48 شوطاً لأبناء القبائل، أما في سن الإيذاع، فسيقام 31 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و40 لأبناء القبائل، وسيكون هناك 29 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و32 لأبناء القبائل، وبالمقابل، سيشهد سن الحول والزمول، إقامة 61 شوطاً، بواقع 29 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و32 شوطاً لهجن أبناء القبائل. ويشهد المهرجان إقامة 4 أشواط للإنتاج في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و64 شوطاً للإنتاج لهجن أبناء القبائل في جميع الأعمار.

من مهرجان ختامي المرموم 2017 | البيان

مزاد المرموم الخامس

يقيم نادي دبي لسباقات الهجن، مزاد المرموم الخامس للإنتاج الشخصي (ج)، وذلك على هامش المهرجان، على مدار ثلاثة أيام 11 و12 و13 فبراير، مخصص للفطامين المملوكة لهجن أبناء القبائل، التي تنحدر من أفضل وأنقى السلالات في عالم رياضة الآباء والأجداد.

القرية التراثية

أوضح عبد الله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أنهم قرروا خلافاً لما جرت عليه العادة في كل عام بانطلاقة القرية التراثية مع مهرجان ختامي المرموم، أن تنطلق القرية التراثية تزامناً مع انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي، وأبان الفلاسي أن القرية ستكون بالشراكة مع عدد من الجهات، أبرزها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

موعد

«ختامي المرموم» في إبريل

كشف المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي بن سرود أن موعد مهرجان ختامي المرموم للهجن العربية الأصيلة نسخة 2018، هو بداية أبريل المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي أول من أمس بمناسبة انطلاقة مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في نسخته الأولى، وقال: المشاورات جارية لتحديد الموعد الدقيق لانطلاقة المهرجان.دبي - البيان الرياضي

تحفيز

مسابقة «البيرق» بالتطبيق الذكي

فتح نادي دبي لسباقات الهجن الباب أمام الجمهور والمحللين للفوز بالجوائز، من خلال طرحه مسابقة «البيرق» الخاصة بالمطايا الفائزة في أشواط الرموز، عبر التطبيق الذكي للنادي (smart race) على مختلف الهواتف الذكية، وسيتم الإعلان عن الفائزين بصورة يومية في برنامج «أهل الهجن» على قناة دبي ريسنغ، وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين في المسابقة.دبي - البيان الرياضي

تنظيم

مهرجان حمدان بن محمد يقام سنوياً في المرموم

أكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سيقام سنوياً تأكيداً للعشق الكبير والاهتمام الضخم الذي يوليه سموه لهذه الرياضة الأصيلة، وقال بن سرود إنه على الرغم من ضيق الفترة الزمنية ما بين الإعلان الرسمي لتنظيم المهرجان وموعد انطلاقته، فإن عدد المشاركين وصل إلى أرقام فاقت التوقعات، مشيراً إلى أن مكرمة سموه السخية للمهرجان تعبّر عن ارتباط سموه بالهجن وأهلها الذين يبادلون سموه كل الحب والولاء، وقال إن المبادرة ليست غريبة على سموه، والكلمات تعجز عن تقديم الشكر لسموه، وأوضح بن سرود أن وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيق الذكي لنادي دبي لسباقات الهجن أسهمت بصورة كبيرة في الترويج للمهرجان وسط المُلاك داخل الإمارات وخارجها.دبي - البيان الرياضي