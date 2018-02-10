كافنديتش يوقع لـ «ريو» على ملحق «البيان الرياضي»

أهدى البريطاني مارك كافنديتش دراج فريق دايمنشن داتا الجنوب أفريقي، وبطل المرحلة الثالثة لطواف دبي توقيعه على صورته بملحق «البيان الرياضي» إلى الطفل ريو المصاب بالتوحد، والتقى كافنديتش الطفل ريو ووالده بقرية الطواف قبل انطلاق المرحلة الرابعة.

ويعرف كافنديتش بصاحب القلب الحنون بحبّه للأطفال، وخاصة من ذوي أصحاب الهمم، ويقوم مع فريقه دايمنشن داتا بالعديد من المبادرات الخيرية لفائدتهم.

وعبر البريطاني نيك واتسون، والد ريو البالغ من العمر 15 عاماً، عن سعادته الكبيرة بلقاء كافنديتش والحصول على توقيعه والتقاط الصور معه ما شكل مفاجأة سعيدة لريو.

وكشف نيك واتسون أنه يقوم باصطحاب ريو للمشاركة معه في العديد من الفعاليات الرياضية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تشجيع ريو على الانخراط في الرياضة.

ويقيم نيك في دبي منذ 20 عاماً ويعمل في مجال اللياقة البدنية والتدريبات الرياضية، وقال إنه سعيد بالعيش في الإمارات التي تشجع الرياضة وتدعم المجتمع بمختلف فئاته.