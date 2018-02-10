مكي: طواف دبي إرث وطني

أكد عامر مكي رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعاية والفعاليات في بنك دبي التجاري أن طواف دبي للدراجات الهوائية إرث وطني حقق العديد من المكاسب للدولة من خلال الترويج للإمارات كوجهة رياضية وسياحية ومركز اقتصادي عالمي، مشيراً إلى أن بنك دبي التجاري حريص على دعم هذا الإرث من خلال رعايته، وقال: «ارتبطنا مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم أكثر من فعالية رياضية، لكن طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية هو الحدث الذي يحمل صبغة عالمية ويقدم فوائد عديدة للوطن ولنا جميعا من خلال التعريف بروعة وجمال وطننا سواء في المناطق السياحية والتراثية أو المناطق الحديثة، وكذلك التنوع الجغرافي الرائع لدينا، كما أنه يساهم في نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية».

وأضاف: دعمنا للطواف يعكس اهتمامنا بالبعد المجتمعي وتطلعنا إلى بناء مجتمع سليم من خلال الرياضة، ونحن سعداء بالنجاح الذي يحققه طواف دبي من عام إلى آخـر.

وختم مكي: «بنك دبي التجاري حرص منذ أربع سنوات على أن يكون راعياً وشريكاً في تنظيم هذا الطواف إيماناً منه بدور المؤسسات الحكومية والمالية والاقتصادية في دعم تنظيم الطواف والمساهمة في تحقيق أهدافه».