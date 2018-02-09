أولمبياد 2018: وفد يحصل على شاحنة بيض بسبب "خطأ في الترجمة"

بسبب خطأ في الترجمة، تلقى الطهاة النروجيون الذين يرافقون وفد بلدهم إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية 15 ألف بيضة، بدلا من 1500.

وقال كبير الطهاة ستال يوهانسن الخميس لوكالة الانباء النروجية (ان تي بي): "تلقينا شاحنة مملوءة بالبيض"، مضيفا: ""لقد فوجئنا جدا عندما دخلوا وهم يحملون البيض، كان ذلك مذهلا!".

ولن يفتقر الرياضيون النروجيون إلى البروتين. وبالنسبة للوفد الذي يضم 121 شخصا، سيبلغ متوسط الواحد 124 بيضة على امتداد دورة الألعاب الاولمبية، وسيتعين على كل شخص تناول 8 بيضات يوميا لتفريغ المخزون بأكمله.

وقال رئيس الوفد تور اوفريبو: "كان هناك صفر اضافي في الطلب"، مضيفا: "ربما سنستخدم الكمية بأكملها، أو ربما سيستعيد الباعة الكمية الاضافية. انها ليست مشكلة كبيرة".