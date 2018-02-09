«الميكانيكي».. الجندي المجهول

يلعب الجهاز الفني المعاون دوراً كبيراً في نتائج السباقات، ويعتبر «الميكانيكي» هو أحد مفاتيح فوز الأبطال في تحدي الدراجات الهوائية، حيث ترتبط جاهزية المتسابق بمدى جاهزية دراجته الهوائية وخلوها من أي أعطال.

تفقد

وكشف الإيطالي ماورو ميكانيكي فريق ترياك سيغافريدو، أنه يحرص على الحضور إلى مقر تجمع الفريق قبل بداية السباق بنحو ساعتين للاطمئنان وتفقد جميع دراجات أعضاء الفريق، كما يحرص على تلبية جميع احتياجات الدراجين مثل طلب أحد أعضاء الفريق بلف مقود الدراجة بشريط مكثف مما يشعر المتسابق براحة أكبر أثناء إمساك المقود باليد.

وأشار ماورو إلى أنه من ضمن المهام الأخرى التي يحرص عليها، التأكد من هواء عجلات الدراجات، إضافة إلى وضع جميع قطع الغيار في السيارة المرافقة للفريق خلال السباق، مضيفاً: إن أي قصور أو إخفاق من الميكانيك قد يكلف الدراج غالياً بفقدان أجزاء من الثانية في زمن السباق. وأكد ماورو أن جميع الفرق المحترفة تختار الفنيين بعناية فائقة وعلى مستوى عالٍ.