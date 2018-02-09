المنصوري: حضور محمد بن راشد حفّزني للفوز بنقاط السرعة

أكد دراج منتخبنا محمد المنصوري أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من السباق في المرحلة الأولى حفزه للفوز بنقاط السرعة في محطة المرموم. وقال المنصوري: عندما شاهدت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصدد متابعة السباق قريباً من حاجز السرعة في المرموم تحديت نفسي، وأحسست بطاقة إيجابية تدفعني وزادت سرعتي حتى نجحت في الفوز بالنقاط وكنت أتطلع إلى الاستمرار بنفس العزيمة في اليوم الثاني لانتزاع قميص الإمارات، لكني أخطأت في تحديد الحاجز.

وأضاف: عندما شاهدت القوس الأزرق أطلقت السرعة وفعلاً دخلت أولاً، لكني تفاجأت أنه ليس حاجز السرعة المحدد وأن هناك قوساً آخر وبما أني استنزفت كل طاقتي في «سبرينت» لم أستطع الانطلاق مرة أخرى حتى لم أستوعب ما حدث لأن كل تركيزي كان على الحاجز الأول وللأسف هذا الخطأ حرمني من انتزاع قميص الإمارات.

وصرح محمد المنصوري أنه بالرغم من اكتفائه بـ5 نقاط في سباق السرعة، إلا أنه راضٍ عن ما قدمه في طواف دبي، ويغادر فجر اليوم إلى ميانمار وهو على أتم الجاهزية للمشاركة في بطولة آسيا.