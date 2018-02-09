حريز المر: الطواف يمضي بسلاسة

عبر حريز المر بن حريز نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، عن سعادته بكل المراحل الخمس، التي مر بها الطواف حتى الآن، مشيراً إلى أن كل جولات الطواف تسير بكل سلاسة حتى جولة الفجيرة التي اختتمت أمس، منوهاً بأن التنظيم وجد الثناء والمدح من قبل المتسابقين وكذلك من الجمهور الذي عايش الحدث، كما أشاد نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، بكل الفرق التي تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح الحدث العالمي.

وأشار نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، إلى تنوع التضاريس التي يمر بها الطواف من سواحل إلى جبال ثم الختام الذي أقيم أمس على خليج ساحل عمان بالفجيرة، حيث كانت الأجواء رائعة.

كما وجه نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الشكر إلى كل الجهات الحكومية العاملة على رأسها شرطة الفجيرة للتنظيم الجيد لهذه الجولة، وكذلك وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وأتمنى استمراريتنا في تنظيم هذا الحدث العالمي.