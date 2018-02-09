كريستوف: موسمي يبدأ من دبي

كشف كريستوف أليكسندر، نجم فريق الإمارات-أبوظبي، أن موسمه يبدأ من طواف دبي، الذي يتطلع من خلاله إلى العودة بقوة، معرباً عن سعادته الكبيرة بوجوده ضمن فريق أبوظبي-الإمارات، مؤكداً في الوقت ذاته، حرصه الكبير على المساهمة في حصد أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.

واعتبر كريستوف، المشاركة في طواف دبي، بالعودة إلى بيته، وقال: أنا سعيد للغاية بالمشاركة في طواف دبي مع فريق الإمارات- أبوظبي، الذي أتطلع إلى التتويج معه في أحد السباقات الكلاسيكية، وحصد مزيد من الإنجازات على المستوى القاري والدولي، وثقتي كبيرة بأن الفريق قادر على تحقيق ذلك. كما أشاد نجم فريق الإمارات-أبوظبي، بالتطور الذي تشهده رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، لا سيما أن الدولة تضم العديد من الطوافات الدولية المتميزة، أبرزها طواف دبي الدولي وطواف أبوظبي، وغيرها من السباقات، ما يسهم في تعزيز قوة الدراجات الإماراتية، ورفع مستوى الاحتراف في هذه الرياضة بالمنطقة.

وثمّن كريستوف دور زملائه أعضاء الفريق، وجهودهم الكبيرة خلال مراحل الطواف، كما أعرب عن سعادته بالوجود إلى جانب الدراج يوسف ميرزا، الذي وصفه بالمجتهد، كونه استطاع تطوير نفسه في الفترة الأخيرة بشكل كبير، مشيراً إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على تلبية تطلعات وطموحات المرحلة المقبلة.

واختتم كريستوف، متمنياً أن يكون التوفيق حليف فريقه في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توفر جميع المقومات المؤهلة لإحراز أفضل النتائج في الفترة المقبلة.