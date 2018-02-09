الدراج الهولندي يستغرب تكرر العطب للمرة الثانية

خسر الهولندي ديلان غروينيوغن، دراج فريق لوتو جمبو، صدارة الترتيب العام لطواف دبي، بسبب تغريمه بـ 20 ثانية، تم خصمها من رصيده في ترتيب الزمن، و50 فرنكاً سويسرياً، على خلفية التحايل، وتعمده السير خلف سيارة فريقه، لتجنب الرياح القوية، بهدف الالتحاق بالكوكبة، بعدما تعرضت دراجته لعطب استغرق بعض الوقت لإصلاحه.

قرار

وبناء على هذا القرار، تأخر ديلان من المركز الأول إلى المركز 42، وخسر الرهان على لقب النسخة الخامسة للطواف، ولم يبقَ أمامه سوى المنافسة للفوز بالمرحلتين الرابعة والأخيرة، بعدما حقق الفوز بالمرحلة الأولى.

وعبّر ديلان عن قبوله لقرار لجنة التحكيم، مؤكداً أنه أخطأ ويستحق العقوبة، وقال: «لقد أخطأت، وأتحمل النتيجة، أنا حزين لأن الفوز بطواف دبي، كان في مقدم أهدافي في الموسم الجديد».

وحمّل ديلان مسؤولية العطب، إلى ميكانيكي فريقه لوتو جمبو، مستغرباً كيف تتعرض دراجتيه الأولى والثانية للعطب نفسه خلال 24 ساعة، وقال: خسرت 20 ثانية، وخسرت بالتالي اللقب، لكن لم ينتهِ كل شيء، لدي هدف آخر، وهو الفوز بالمرحلة الأخيرة غداً.

وبالرغم من مرارة القرار، وحزنه لما حصل معه، إلا أن ديلان عبر عن سعادته بتحقيق الفوز في المرحلة الأولى، محققاً بذلك بداية قوية في الموسم الجديد، عكس الموسم الماضي، الذي انتظر فيه حتى شهر أبريل لتحقيق فوزه الأول.