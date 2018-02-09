كافنديتش يحقق فوزه الأول في طواف دبي للدراجات الهوائية

انتزع الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي صدارة الترتيب العام لطواف دبي للدراجات الهوائية من الهولندي ديلان غروينيوغن، بينما توج البريطاني مارك كافنديتش أمس بطلاً للمرحلة الثالثة التي تعرف باسم «واحة دبي للسيلكون» وتمتد لمسافة 183 كم من دبي إلى الفجيرة.

وحقق كافنديتش زمناً قدره 3:53:46 ساعات رغم استبدال عجلة دراجته إثر تعرضها إلى ثقب على الطريق، وجاء الفرنسي ناصر بوهاني دراج فريق كوفيديس في المركز الثاني ثم الالماني مارسيل كيتل في المركز الثالث، وحل البريطاني أدام بليثي دراج فريق أكوا بلو رابعاً، والإيطالي سوني كوليبرلي دراج فريق البحرين ميريدا خامساً، وايليا فيفياني سادساً، ثم النرويجي ألكسندر كريستوف دراج فريق الإمارات أبوظبي في المركز السابع، والدنماركي ماغنوس كورت نيلسون من فريق أستانا الكازاخستاني ثامناً، وزميله الإيطالي ريكاردو مينالي تاسعاً، والهولندي ديلان غروينيوغن دراج فريق لوتو جمبو في المركز العاشر.

إيليا فيفياني انتزع صدارة الطواف | أ ف ب

صدارة

بنهاية المرحلة الثالثة تصدر إيليا فيفياني الترتيب العام بزمن قدره 12:19:38 ساعة واحتل مارك كافنديتش المركز الثاني 12:19:42 ساعة وجاء البلجيكي ناثان فان هويدونك دراج فريق بي أم سي الأميركي في المركز الثالث بزمن قدره 12:19:45 ساعة ثم ماغنوس كورت نيلسون بـ12:19:46 ساعة.

وحصل فيفياني على القميص الأزرق الذي يحصل عليه متصدر الزمن فيما حافظ الهولندي ديلان على القميص الأحمر لمتصدر النقاط وانتزع البلجيكي القميصين الأبيض (أفضل دراج صاعد) وعلم الإمارات (متصدر السرعة).

تتويج

قام بتتويج الفائزين على خط النهاية في الفجيرة، الشيخ سيف بن حمد الشرقي رئيس المنطقة الحرة بالفجيرة ورئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وحريز المر بن حريز نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير الطواف، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية وممثلو الشركات الراعية للطواف.

سيف بن حمد الشرقي يتوج البطل

من جانبه، عبر الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس المنطقة الحرة بالفجيرة عن سعادته للمستوى الفني الرائع الذي شهدته مرحلة الفجيرة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية والتنظيم المميز لمجلس دبي الرياضي، وقال الشرقي: لقد ساهم طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية وباقي الطوافات في الدولة بارتقاء ممارسة رياضة الدراجات التي تعتبر من الرياضات الشعبية المميزة، وساهمت بانتشارها بشكل واسع. وأشكر مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية على هذه التظاهرة والسباق المميز لما حققه من مكتسبات عالمية. ونحن هنا بالفجيرة سعداء بالحدث وبما يعكس اهتمام إمارة الفجيرة بكل الفعاليات الرياضية التي تقام في الفجيرة، ونبارك للفائزين ونتمنى لهم المزيد من النجاح في ما تبقى من السباق.

إثارة

وشهد خط مسار السباق إلى الفجيرة إثارة عالية بسبب الرياح القوية التي عقدت مهمة الدراجين في بعض المناطق وسهّلت مهمتهم في مناطق أخرى، مثل شارع الإمارات، وساهمت في رفع معدل السرعة إلى 44,7 كم في الساعة قبل أن تصل إلى 80 كم في الساعة في بعض المنحدرات.

وأكد مارك كافنديتش أن فوزه بالمرحلة الثالثة ثمرة الإصرار وعدم فقدانه الأمل في تحسين مستواه بعدما جاءت نتائج المرحلتين الأولى والثانية مخيبة للآمال، معرباً عن سعادته بتحقيق فوزه الأول في الموسم، وقال: الفوز بالمرحلة الثالثة في طواف دبي سنبني لنستمر على هذا المستوى، وأعتقد أن المهمة الصعبة لم تنته بعد وعلينا انتزاع مرحلة حتا للبقاء في القمة.

منافسة

وأضاف كافنديتش: العمل الجيد للفريق واتخاذ المكان المناسب للانطلاق في المسافة الأخيرة مهد طريق الفوز بالمرحلة التي واجهنا خلالها بعض الصعوبات بسبب الرياح.

وكان كافنديتش صرح قبل انطلاق المرحلة الثالثة أنه لا ينافس إلا من أجل الفوز، وأن حصوله على المركز الرابع في مرحلة رأس الخيمة لا يعني له شيئاً، قائلا: المركز الرابع مثل الثاني، بالنسبة لي الفوز أو لا شيء آخر، لقد خسرت أمام فيفياني، هذه ليست المرة الأولى، ومهما كانت المبررات هو يستحق الفوز، وكان أفضل مني في المرحلة الثانية، لقد هزمني وأرفع له القبعة وأنا سعيد من أجله وأتمنى له عيد ميلاد سعيداً.

من جهته، صرح فيفياني أن العطب الذي تعرض له متصدر السباق في المرحلتين الأولى والثانية الهولندي ديلان مثل الهدية التي نزلت من السماء، وقال: لقد تفاجأت لأن ديلان قام بعمل كبير، وانتزاع الصدارة لا يعني أني في طريق مفتوح، بل أحتاج إلى احتلال المركز المناسب في مرحلة حتا، خاصة أن الفجوة بيني وبين كافنديتش قريبة جداً.

وكشف فيفياني أن الدراج الذي يفوز بمرحلة حتا اليوم سيكون الأقرب لحسم لقب طواف دبي في نسخته الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة هي الأصعب من بين جميع المراحل.

غرامة

قامت لجنة الانضباط بتغريم مدرب فريق لوتو جمبو الإيطالي 200 فرنك سويسري، ومدرب فريق رالي سايكلينغ الأميركي 100 فرنك بسبب مخالفتهما للوائح.