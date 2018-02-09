سعيد حارب: نجاح باهر لجولة الفجيرة

أشاد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بالنجاح الباهر لطواف دبي الدولي في نسخته الخامسة، لافتاً للخبرات التي تم اكتسابها من خلال السباق وزيادة عدد المشاركين من أبطال العالم وكذلك أسماء الفرق والمساحات التي زادت إضافة إلى دخول إمارة أم القيوين، ضمن جولات السباق وهذه بالتأكيد من الإيجابيات فضلاً عن المشاريع التنموية والسياحية التي تابعتها كاميرات السباق، الذي نقل عبر 35 قناة ومحطة تلفزيونية تنقل الصورة الحضارية والسياحية عن الإمارات. وأضاف حارب: وجدنا تطوراً ملموساً خصوصاً في المجال السياحي وهو ما ينقل صورة حضارية لدولة الإمارات للعالم، منوهاً إلى أن السباق مر بعدة مناطق سياحية واقتصادية وتنموية.

كما أشار الأمين العام لمجلس دبي الرياضي إلى أن مرحلة الفجيرة تعتبر مرحلة تحديد بطل جديد، خصوصاً وأن المتسابقين يمرون بشارع الشيخ خليفة الذي يعتبر منطقة عبور ومنحدرات، منوهاً إلى أن بطل المرحلة الخامسة الدراج العالمي البريطاني كافيدتش، أكد سعادته بجولة الفجيرة وبالفوز الذي حققه في الساحل الشرقي.

جولة

وفيما يتعلق بجولة الفجيرة، أكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن الفجيرة سباقة في تنظيم كافة السباقات سواء كانت على مستوى الدراجات أو السباقات البحرية، مشيراً إلى أن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الذي يستضيف المرحلة الختامية لجولة الفجيرة يعتبر من الأندية التي لها باع طويل في تنظيم كبرى البطولات، سواء على مستوى الفورمولا أو الاكس كات، خاصة وأن نادي الفجيرة للرياضات البحرية يعتبر من الاندية المميزة وسبق له استضافة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وسعداء بأن يتم في الفجيرة من تطور عمراني وسياحي.