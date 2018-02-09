طواف دبي إلى حتا اليوم

تقام اليوم المرحلة الرابعة للطواف التي تعرف باسم «بلدية دبي»، ويبلغ طولها 172 كيلومترًا، يستكشف خلالها الدراجون جبال وسد حتا اليوم.

يبدأ تنظيم حركة المرور الساعة 10:30 صباحًا ويبدأ الدراجون في الساعة 10:45 الخروج من نادي سكاي دايف مروراً بشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصولاً إلى علامة البداية عند أكاديمية شرطة دبي في شارع أم سقيم، وتنظم حركة المرور واتجاهات الطرق في طريق الخيل (E44)‏ إلى طريق رأس الخور ونحو رأس الخور وطريق العوير الهباب ثم الوصول إلى الهباب الساعة 12:30 ظهراً.

يستمر المتسابقون في طريق دبي حتا (E44)‏، ثم ينتقلون إلى طريق ‏E55‏ شمالاً في اتجاه الملاهي حتى الساعة 2:30 ظهراً. ينتقل السباق من هناك إلى مرحلة التلال مع توجهه جنوباً على طريق الشارقة كلباء قبل أن ينعطف في النهاية متجهاً في آخر جزء منه نحو حديقة تلة حتا في الساعة 3:30.