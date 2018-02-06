حفل عالمي لطواف دبي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق صباح اليوم النسخة الخامسة لطواف دبي للدراجات الهوائية، بمشاركة 112 دراجاً من 16 فريقاً محترفاً حول العالم.

ودشّن الطواف فعالياته بحفل افتتاح عالمي، مساء أمس، بمقره الرئيسي بنادي سكاي دايف، تم خلاله تقديم الفرق المشاركة ونجومها بطريقة مبتكرة، وتضمن فقرات متنوعة وعرضاً قصيراً قدمه الإيطالي بروموتي، وفقرة فريدة من نوعها استعرض فيها عدد من المقيمين تجربة العيش في دبي وما توفره لهم من بنية تحتية مميزة لممارسة رياضة الدراجات.

حضر الحفل مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وعلي المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية نائب رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس دبي الرياضي.

وعدد من القيادات الرياضية. ويتقدم الألماني مارسيل كيتل بطل 2016 و2017 قائمة المراهنين على لقب النسخة الخامسة التي تشهد مشاركة البريطاني مارك كافنديتش، والإيطالي إيليا فيفياني، والفرنسي من أصل جزائري ناصر بوهاني، وعدد آخر من نجوم هذه الرياضة في العالم.

وتعطى شارة انطلاق المرحلة الأولى (نخيل) عند الساعة 11:10 من نادي سكاي دايف دبي ويمر الدراجون عبر عدد من الشوارع الرئيسية وصولاً إلى جزيرة نخلة جميرا عند الساعة 15:30.

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