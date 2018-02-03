ناصر بن حمد: نجني ثمار بذرة زرعناها من 5 سنوات

أكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مشاركته في بطولة «الرجل الحديدي» تأتي من حرصه على تطوير سباقات الترايثلون ونشر الثقافة الرياضية في المنطقة خاصة لدى الأطفال والبنات وحثهم على ممارسة الرياضة لبناء مجتمع صحي وسليم يعتمد على النشاط البدني كأسلوب حياة، وقال: البذرة التي زرعناها من 5 سنوات نجني ثمارها الآن، أنا سعيد بالتطور والنجاح الذي تحقق بطولة الرجل الحديدي وسعيد بهذه المشاركة الواسعة والحضور الجماهيري الكبير ما يؤكد أننا نسير على السكة الصحيحة.

وأوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فريق البحرين المشارك في البطولة يضم نخبة من أبطال العالم، وفي مقدمتهم البريطاني أليستر براونلي البطل الأولمبي وصاحب الإنجازات الكبيرة في ألعاب القوى، وقال: عندما نشاهد أسماء لامعة في الرياضة على الساحة العالمية تركض باسم البحرين، هذا فخر لنا وللرياضة الخليجية بشكل عام، وتتويجنا بفئة المحترفين كان مستحقاً.

وصرح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تنظيم السباق كان مميزاً على كافة المستويات ومن نسخة إلى أخرى تنجح دبي في تقديم صورة أجمل عن قدرتها في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، داعياً في الوقت نفسه الحكام إلى ضرورة الانتباه من تحايل بعض الدراجين من خلال التوقي من سرعة الرياح خلف زملائهم مباشرة دون احترام القوانين الجديدة في البطولة التي تفرض مسافة بـ15 متراً بين الدراج والآخر حتى لا يدخر أحد جهده على حساب آخر، وقال: ما يهمني، هو المشاركة بغض النظر عن النتيجة، وأنا سعيد بكسر رقمي القديم الذي حققته في البحرين، والمقدر بـ4 ساعات و12 دقيقة بتحقيق رقم جديد قدره 4 ساعات و9 دقائق.

حارب يلتقي الرئيس التنفيذي للأولمبياد

التقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي مع بيتر وييلر الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 بحضور ناصر أمان آل رحمة، وتم أثناء اللقاء استعراض جهود الإمارات لنشر الرياضة عموماً ورياضة الترايثلون خصوصاً، وكذلك الجهود لتمكين وتوفير الفرصة لأصحاب الهمم لممارسة جميع أنواع الرياضات.

وقدم حارب شرحا ًعن الفعاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي والأجندة الرياضية الشاملة للفعاليات التي تمنح القطاع الرياضي تنوعاً كبيراً، وتلبي جميع متطلبات النمو وتحقيق الأهداف الرسمية لجعل الرياضة أسلوب حياة، كما تم تقديم شرح للرئيس التنفيذي عن نظام تصنيف الفعاليات الذي أطلقه مجلس دبي ومنحه نسخة من دليل الفعاليات التي يتم تنظيمها في دبي خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

وأبدى بيتر إعجابه بالجهود الرسمية لنشر ممارسة الرياضة وتوفير الفرصة لأصحاب الهمم للمشاركة فيها، حيث تابع مشاركة العديد من أصحاب الهمم في منافسات بطولة الرجل الحديدي.