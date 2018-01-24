تتويج شرطة دبي بدرع التفوق لـ«الدفاع عن النفس»

للسنة الثالثة على التوالي، توجت شرطة دبي بدرع التفوق العام، بختام منافسات بطولة الشرطة للدفاع عن النفس للقيادات والإدارات العامة للشرطة، والتي أقيمت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي ضمن أجندته السنوية بالتعاون مع كلية الشرطة في العاصمة أبوظبي.

وشاركت شرطة دبي في منافسات الرجال بـ 46 لاعباً و18 لاعبة، ونالت المركز الأول في المسابقات الثلاث (كاراتيه - جوجيتسو - تايكواندو) على مستوى الرجال، والمركز الثاني في مسابقة الجوجيستو والمركز الثالث في مسابقة التايكواندو بمنافسات السيدات بمجموع 33 ميدالية ملونة، وأشرف على هذه الفرق خلال مراحل التدريب والإعداد عبد الجليل فتح الله وهشام محمود سري مدرب الكاراتيه.

وفهد عبد الستار مدرب الجوجيستو ومحمد إسحاق مدرب التايكواندو، وبمتابعة وإشراف العميد خالد شهيل مدير الإدارة العام لإسعاد المجتمع بالوكالة والعقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية والمقدم حمزة الميل رئيس قسم الأنشطة الداخلية والنقيب سيد عباس، ووجه العقيد علي خلفان المنصوري الشكر والتقدير للواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي لرعايته ودعمه اللامحدود ووفق توجيهاته لجميع الفرق الرياضية بشرطة دبي، وإلى العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة لمتابعته الدؤوبة لجميع الفرق.