دبي تحتضن «دولية سوبر اليد» بين برشلونة وكيلسي

تستضيف دبي بطولة «كأس السوبر الدولية» لكرة اليد بين برشلونة الأسباني حامل اللقب وبطل دوري أبطال أوروبا تسع مرات، وفريق كيلسي البولندي بطل القارات لعام 2016، وتقام البطولة تحت رعاية مجلس دبي الرياضي 21 ديسمبر المقبل، وتستمر استضافتها بدانة الدنيا لمدة 5 سنوات متتالية ويبلغ مجموع جوائزها 500 ألف دولار أميركي يحصل منها البطل على 300 ألف والخاسر 200 ألف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد كرة اليد وعضو الاتحاد الآسيوي للعبة، وسلاويك جيبكا مالك الحدث ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبيرتوس سيرفاس رئيس نادي كيلسي البولندي، وخافيير أوكالاجان مدير الرياضة المهنية والاحترافية في نادي برشلونة الاسباني، بالإضافة إلى اللاعبين لاس أندرسون، ووائل جالوز من نجوم فريق برشلونة، واللاعبين كريستوف ليوسكي ومايكل جوريكي من نجوم فريق كيلسي، وبرتراند جيل مدير تطوير الشباب في الاتحاد الإماراتي لكرة اليد.

سمعة

وأكد سعيد حارب أن السمعة الطيبة التي تحظى بها الإمارات جعلت الاتحاد الدولي لكرة اليد ومنظمي البطولة، يختارون دبي لاستضافة هذا الحدث دونًا عن باقي دول المنطقة نظرًا لمكانتها وأهميتها وقدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات العالمية، وقال:يحرص مجلس دبي الرياضي الذي يمثل المظلة الرسمية للقطاع الرياضي في إمارة دبي على توفير كافة سبل النجاح لجميع منظمي الفعاليات الرياضية سواء من القطاع العام أو الخاص، كما أننا نحرص على أن تكون دبي هي المحطة الرئيسية لاستضافة أقوى المنافسات وأكبر البطولات العالمية.

وذلك إيمانًا منا بأن تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى يساهم في الارتقاء بالمستوى الفني لرياضيينا وأنديتنا ويعد فرصة مثالية لهم لمتابعة نجوم اللعبة العالميين كما يساهم في تنشيط السياحة الرياضية ويعد أمرًا مهماً لجميع سكان مدينة دبي سواء من ناحية نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني أو من حيث استقطاب نجوم الرياضة وتنظيم فعاليات وبطولات تكون مصدرًا للمتعة والسعادة للجماهير والمشاركين على حد سواء.

إضافة

وأضاف أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تعد هذه البطولة إضافة مهمة لمنافسات كرة اليد العالمية وأيضًا إضافة مميزة لأجندة الفعاليات التي تنظم في دبي من خلال وجود اثنين من فرق كرة اليد الأكثر شعبية في أوروبا يتنافسان ليس فقط على اللقب الذي يمثل فخرًا كبيرًا للفائز وإنما لنيل جوائز مادية ضخمة، ونشكر منظمي هذا الحدث العالمي على الجهود التي بذلوها لتنظيمه وتقديم المتعة والفائدة لجمهورنا ورياضيينا».

ومن جانبه عبر محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد عن سعادته لاستضافة هذا الحدث الدولي المهم في دبي الذي سيسهم في نشر اللعبة محلياً وقال: «الاتحاد يبذل جهودًا كبيرة لنشر اللعبة بين كافة أوساط المجتمع وبين مختلف الفئات، كما نعمل باستمرار على اكتشاف المواهب الوطنية الصاعدة ونضع الخطط والبرامج لتطويرهم، وهدفنا الرئيس هو بناء جيل من اللاعبين الموهوبين في كرة اليد الإماراتية، حيث نقوم بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل وإقامة البطولات التي تساهم في زيادة احتكاك لاعبينا مع مختلف المدارس الدولية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم».

مشروع

وقال سلاويك جيبكا مالك الحدث ورئيس الشركة المنظمة في معرض وصفه للبطولة كمشروع طموح طويل الأجل: «يشرفني أن أكون هنا اليوم، للإعلان عن مشروعنا المثير، وهو كأس السوبر لكرة اليد، والتي تم تخصيص مكافآت ضخمة لها وهي 500 ألف دولار، ولدينا عقد لمدة خمس سنوات مع الاتحاد الدولي لتنظيم هذه البطولة مع إمكانية التجديد لمزيد من الأعوام، وأنا فخور بأن أعلن أن دبي ستكون هي موطن إقامة هذه البطولة الكبيرة خلال خمس سنوات مقبلة».

وأضاف: سيحصل الفريق الفائز في المباراة النهائية لهذا العام على نقطة تلقائية تؤهله للعب في مباراة العام المقبل، وأستطيع أن أؤكد رسمياً أن الفريق الذي سيلعب في بطولة نهائي كأس السوبر لكرة اليد 2019، ضد الفائز عام 2018، سيكون الفريق المجري تليكوم فيسبريم، وأود أيضا أن أعلن أنه إذا فاز الفريق بهذا اللقب ثلاث مرات على التوالي، فذلك سيؤهله للحصول على مكافأة مالية إضافية تبلغ 300 ألف دولار.