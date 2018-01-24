الجولة الثالثة لبطولة «عام زايد» لسباق السولو الجمعة والسبت

تحت رعاية الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتوربلكس، تقام يومي الجمعة والسبت، فعاليات الجولة الثالثة لبطولة «عام زايد» لسباق السولو ريس، وتشهد الجولة، مشاركة قوية وكبيرة من المتسابقين المحبين لهذه السباقات، التي تعتمد على المهارة والإثارة في القيادة، وتمثل اختبارا حقيقيا للقدرات العقلية والجسدية، وتحظى سباقات السولو ريس، بحضور جماهيري كبير من عشاق رياضة السيارات والراليات الصحراوية في نادي الإمارات موتروبلكس في أم القيوين، وتدور منافسات السباق على مدار 4 مراحل، وتبدأ بمرحلة استعراضية في موقع النادي، فيما تقام الثلاث مراحل في منطقة الشبيكة في أم القيوين، التي تتميز بتضاريس رملية طبيعية جميلة.

وتم تقسيم السباق إلى 6 فئات، هي «تي ون، تي تو، جروب إس فورويل، جروب إس دفع خلفي، اليو تي في تيربو، اليو تي في ستاندر».

وقامت اللجنة المنظمة للسباق، بتحديد موعد الفحص الفني يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً، إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً، فيما تبدأ المرحلة الاستعراضية الأولى من الساعة 4 مساء، يليها في الساعة السابعة مساء عقد المؤتمر الصحافي، بحضور اللجنة المنظمة، ومجموعة من السائقين المشاركين. أما يوم السبت، فتكون البداية الساعة التاسعة صباحاً، ومن المتوقع انتهاء السباق قبل صلاة المغرب.

وأثنى السائقون المشاركون على الاهتمام والرعاية التي يوليها الشيخ مروان بن راشد المعلا، لجميع الفعاليات في نادي الإمارات موتروبلكس، مشيرين إلى شرف المشاركة في بطولة تحمل اسم غالياً على الجميع في «عام زايد»، وأكدوا أن المنافسة تظل قوية، في ظل التنظيم الجيد للبطولة، ورغبة الكثيرين للمشاركة فيها.