إبراهيم وهبي: دولية دبي بطولة دولية عريقة

أوضح الإعلامي اللبناني إبراهيم وهبي المذيع في تلفزيون الجديد، أنه ظل معاصراً للبطولة منذ عام 2004، وطوال هذه الفترة، ظلت دولية دبي تمثل عرس رياضي لكرة السلة اللبنانية، سواء للجالية في الإمارات أو عشاق اللعبة في لبنان والعالم العربي من خلال النقل التلفزيوني.

وأكد وهبي أن جدول المنافسات في لبنان هذا العام، كان كثيفاً بالمشاركات داخليا وخارجياً، ولكن للعلاقة التي تربط كرة السلة في لبنان بالبطولة، تمت المشاركة بثلاث من أقوى الفرق، مشيراً للدور المهم الذي يلعبه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة.

تنظيم ومستوى عالٍ

وقال وهبي إن نجاح البطولة لا يختلف عليه اثنان، ولا يستطيع أي شخص التقليل من شأنها كبطولة دولية عريقة في المنطقة، تحظى بالاحترام والتقدير من الجميع، موضحاً أن نسخة هذا العام بالتحديد، تعتبر الأنجح والأفضل، لكون اجتمع فيها نخبة الأبطال على مستوى آسيا وأفريقيا والعالم العربي، وكان هذا ليحدث لولا السمعة المميزة للبطولة ومكانتها المرموقة في العالم الخارجي، وقلل وهبي من تأثر فريق الرياضي من غياب محترفين أجانب، حيث إن الفريق يضم 4 لاعبين أساسيين في منتخب لبنان، وجميعهم أفضل من كل الأجانب، وقال إن الحكمة والهومنتمن فيهما أيضاً لاعبون مميزون من لبنان، ولم يكونا محتاجين للاستعانة بمحترفين أجانب.

وقال وهبي ان الحكمة والهومنتمن يعتمدان على عدد كبير من اللاعبين الأجانب وهذه ناحية غير ايجابية بالمرة للفريقين طالما لديهما عناصر مميزة من اللاعبين اللبنانيين القادرين على تقديم أفضل مما يقدمه الأجانب.

وتوقع وهبي أن يكون اللقب لبنانياً هذه المرة قياسا بقوة الفرق الثلاثة وبينهم بطلا آسيا والعرب، مشيراً إلى انه على الأقل سيكون هناك طرف لبناني في النهائي ان لم يكن النهائي لبناني خالص.

وتمنى وهبي أن تركز جميع الفرق على الناحية الفنية وتقديم أفضل ما عندها بعيداً عن الميل للإحتجاج على التحكيم وغيرها من الامور التي لا تخدم بشيء، مكرراً رأيه بأن البطولة بمستواها التنظيمي والفني لا غبار عليها والكل يفتخر بالمشاركة فيها.