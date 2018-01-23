إضافة «السباحة الإيقاعية» للبنات إلى أنشطة الاتحاد

عقد اتحاد السباحة، اجتماعاً أول من أمس، برئاسة سلطان السماحي رئيس الاتحاد، وبحضور جمعة البلوشي نائب الرئيس، عبد الله الوهيبي الأمين العام، خليفة الكعبي المدير المالي، مريم الشامسي عضو المجلس، و مايد العور عضو المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد في المرحلة المقبلة، وتم اعتماد روزنامة البطولات للموسم الرياضى 2018.

وإضافة السباحة الفنية (الإيقاعية) للبنات، كنشاط جديد ضمن أنشطة الاتحاد هذا الموسم، وبحث إقامة بطولة دولية خلال أبريل المقبل بمجمع حمدان الرياضى، كما هنأ مجلس الإدارة عبيد الكعبى رئيس لجنة الغوص والإنقاذ بالاتحاد بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والانقاذ، كما تقرر عدد من المبادرات خلال الموسم الجاري بمناسبة (عام زايد).