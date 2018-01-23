بطل غولف أبوظبي يتصدر «السباق إلى دبي»

تصدر الإنجليزي تومي فليتوود ترتيب الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، بحسب التصنيف الأسبوعي الصادر أمس، بعد فوزه بلقب بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي»، للعام الثاني على التوالي، في ختام المنافسات التي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف أول من أمس، بمشاركة نخبة من كبار نجوم اللعبة في العالم.

تكرار

وعاد فليتوود من حيث بدأ العام الماضي، حينما توج بلقب بطولة أبوظبي، ليحصد لقب الترتيب العام للجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، في ختام بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام سنويا في شهر نوفمبر، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ووقتها حصد الجائزة المالية الإضافية ورفع الكأس على ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف، ويأمل فليتوود بتكرار المشهد مرة أخرى بعد فوزه باللقب في أبوظبي، ليجمع 500 ألف نقطة رفعت مجموعه الكامل إلى 570 ألف نقطة هذا الموسم، ليتقدم من المركز السادس عشر إلى المركز الاول في ترتيب «السباق إلى دبي».

وتقدم الإنجليزي روس فيشر إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» مستفيداً من حصوله على المركز الثاني في بطولة أبوظبي، ليفتتح رصيده في أول بطولة يشارك فيها الموسم الحالي بـ 333,330 نقطة.

وتشارك الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي والإنجليزي ماثيو فيتزباتريك المركز الثالث في أبوظبي، ليحقق ماكلروي 168,900 نقطة في أول ظهور له الموسم الحالي بعد عودته من إصابة أبعدته عن نهاية الموسم الماضي، وبات حالياً يحتل المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي»، فيما تقدم فيتزباتريك للمركز السابع بمجموع 192,550 نقطة، وكان العزاء الوحيد للبلجيكي توماس بيتيرس الذي فقد صدارته للترتيب في أول ثلاث جولات واكتفى بالمركز الخامس في أبوظبي، بالحصول على 116,100 جعلته بالمركز السابع عشر في أول بطولة يشارك فيها الموسم الحالي في «السباق إلى دبي».

منافسة

يبدو أن المنافسة ستكون على أشدها، مع انطلاق بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك الخميس المقبل، بظهور أول قوي من السويدي هنريك ستينسون، الذي جاء ثامناً في أبوظبي وحصد 75 ألف نقطة وضعته بالمركز 21 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بما يجعل المنافسة مرتقبة بين فليتوود وفيشر وماكلروي وفيتزباتريك وبيتيرس وستينسون في دبي، لما قدموه في أبوظبي.