تتويج شرطة أبوظبي بلقب بطولة المواي تاي المفتوحة

توج فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بلقب بطولة الإمارات المفتوحة الأولى للمواي تاي، التي اختتمت أخيراً، ونظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بصالة آيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 100 لاعب من 33 دولة بينهم 25 لاعباً إماراتياً من 21 نادياً على مستوى الدولة، وحصدت شرطة أبوظبي ذهبيتين و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

وجاء في المركز الثاني فريق نادي أبوظبي والثالث فريق نادي برايميل أبوظبي، وشهد فعاليات البطولة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد والذي قام بتتويج الفرق الفائزة، بحضور طلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وياسر سالم نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد العربي للمواي تاي سامي قبلاوي ورئيس الاتحاد الأفريقي عبد الكريم هلالي، وموسى جبر أمين عام اتحاد غرب آسيا، وعدد من ضيوف البطولة، وتم توزيع شهادات المشاركة في دورة الحكام الدولية، فيما تم تبادل الدروع التذكارية بين الاتحاد والضيوف.

وأشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد بالدعم والرعاية اللذين يجدهما الاتحاد من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مواصلة لدعم سموه لقطاع الشباب والرياضة، مؤكداً أن توجيهات سموه المستمرة حققت الكثير من النتائج الإيجابية في دعم مسيرة الاتحاد الوليد الذي لم يكمل عامه الأول، وهنأ النيادي معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي بمناسبة تكليفه برئاسة الهيئة العامة للرياضة، وثمن اهتمام ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة لفعاليات البطولة.