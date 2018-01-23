RAW... 25 عاماً من الإثارة

تحيي منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE»، الذكرى 25 على إطلاق عرض «RAW» الأسبوعي، والذي ساهم في تغيير رياضة المصارعة الحرة إلى الأبد، وإيصالها إلى العالمية.

البداية كانت في عام 1993، عندما قررت إدارة المنظمة، برئاسة فينس مكمان استبدال، عرض «Prime Time Wrestling»، بعرض «RAW»، والذي بث على الهواء مباشرة كل اثنين على قناة «يو إس إيه نيتورك».

ونال العرض استحسان الجماهير العاشقة لعالم الحلبات، ما دفع بقطب الإعلام الأميركي، تيد تيرنر، إلى دخول هذا المجال، عبر إطلاق بطولة العالم للمصارعة الحرة «WCW»، وعرضها الأسبوعي «Monday Nitro» عام 1995، والذي تزامن مع موعد بث عرض «RAW».

حروب الاثنين

تسببت هذه المنافسة الشرسة، إلى إطلاق ما سمي يومها بحروب ليلة الاثنين، وهي معركة تقديرات بين منظمة «WCW» من جهة، ومنظمة «WWE»، والتي استمرت لما يقرب الست سنوات.

وفي منتصف عام 1996، بدأ «Monday Nitro» يحرز تقديرات أفضل من «RAW»، استناداً إلى قوة قصة مجموعة «NWO»، و التي تتمحور حول فكرة تشكيل مصارعين سابقين من منظمة «WWE»، لمنظمتهم الفوضوية الخاصة، من أجل السيطرة على منظمة «WCW»، ما ساهم في تصدر العرض لمدة 84 أسبوعاً متتالية.

عصر جديد

هذه الإنتكاسة دفعت «WWE»، إلى وضع خطط جديدة للعودة من جديد إلى المنافسة، عبر استقطاب عدد من النجوم الجدد، والذين أصبحوا ضمن أساطير عالم الحلبات، أهمهم، ذا اندرتيكر، ذا روك، ستيف أوستن وغيرهم من النجوم.

كما قامت المنظمة بابتكار عدد من السيناريوهات المثيرة والقوية، والتي ساهمت في عودة الجماهير إلى متابعة عرض «RAW»، و الدخول في عصر «Attitude Era».

هذا النجاح الكبير، قاد العرض إلى تصدر المشهد مرة أخرى، لتنتهي حروب ليلة الاثنين بفوز «WWE»، وشرائها لـ «WCW» في عام 2001.

غبار المعركة

ومع وضع الحرب أوزارها بين الطرفين، قامت المنظمة بتوسيع الرقعة الجغرافية للعرض، ليشمل إقامة عروض حية خارج الولايات المتحدة الأميركية، خاصة في الشرق الأوسط وأوروبا.

كما قامت المنظمة، بوضع تصنيف جديد للعرض، ليشمل كافة أفراد العائلة، والتوسع أكثر في المجال التجاري والترويجي، وإنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالمنظمة، والتوجه نحو وسائل التواصل الاجتماعي.