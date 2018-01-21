سيطرة إماراتية على الاستعراض الحر في جزيرة ياس

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، اختتمت مساء أول من أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية بنجاح منقطع النظير وإقبال أكبر من خلال فئات البطولة الثماني والتي أقيمت على شاطئ جزيرة ياس في أجواء جماهيرية مثالية ومشاركة عالمية ودولية في البطولة في أولى محطاتها وجولاتها.

نتائج

وجاءت نتائج الجولة الأولى لكي تكون متنوعة وتشمل العديد من الجنسيات للمشاركين بالإضافة إلى التحدي الكبير الذي شهدته البطولة في فئاتها المختلفة ففي فئة الحركات الاستعراضية فاز بلقب أجمل استعراض الإماراتي راشد علي الملا، وحل ثانياً الإماراتي محمد الهاملي، وثالثاً الكويتي عبدالعزيز المطر، وفي فئة جالس جي بي 3 التي خصصت من أجل مشاركة الإماراتيين فقط، حل في المركز الأول سلطان عيسى الحمادي، وثانياً فهد حسن مراد البلوشي وثالثاً عبدالرحمن جمعة البلوشي.

وكان الموعد مع الفئة الأخيرة والقوية وهي جالس للمحترفين جي بي 1 التي تمكن من خلالها الكويتي يوسف عبدالرازق من إحراز المركز الأول، وحل ثانياً الكويتي محمد بو ربيع، وثالثاً الكويتي محمد جاسم الباز.

شهدت فئة واقف جي بي 1 فوز الفرنسي كامونت لودوفيك بالمركز الأول، وحلول الفرنسي ستيفان دوالياك في المركز الثاني، فيما حل في المركز الثالث الفرنسي إكسيل كورتوياس، وهي المنصة الفرنسية الخالصة الوحيدة ضمن كافة فئات البطولة.

وفي فئة واقف جي بي 2 حل في المركز الأول الإماراتي سلطان عيسى الحمادي، وثانياً الكويتي سالم أيمن المطوع، وثالثاً الكويتي نواف محمد فهد الفرحان، وجاءت فئة جالس جي بي 2 لكي تهدي الفوز باللقب إلى الكويتي عبدالرحمن غازي العمر، وثانياً الإماراتي سلمان يونس العوضي، وثالثاً الإماراتي حمد محمد اللنجاوي.

وفي فئة واقف للناشئين جي بي 2 حل في المركز الأول الإماراتي أحمد عيسى الحمادي، وثانياً الكويتي شاهين إبراهيم جواد رمضان، وثالثاً الإماراتي عبدالله عبدالرحمن الحمادي، وفي فئة جالس جي بي 4 فاز بالمركز الأول الكويتي راشد أحمد الدواس، وحل ثانياً الكويتي محمد الخرقاوي وثالثاً الإماراتي سعود الخوري.

تتويج

وتوج الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والمر حريز بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وناصر الظاهري مشرف عام السباق وذلك في أجواء استثنائية واحتفالية مع ختام المنافسة القوية على شاطئ جزيرة ياس.

وعبر سالم الرميثي عن الارتياح الكبير لما شهدته البطولة من تفوق ونجاح فني، وأكد أن الهدف من وراء إقامة البطولة والمنافسة في شاطئ ياس قد تحقق وهو الانتشار وزيادة رقعة حضور الرياضات البحرية في كل أرجاء إمارة أبوظبي، وقال الرميثي: وضعنا استراتيجية واضحة وهدفاً مهماً في الموسم الحالي وهو الوصول بالرياضات البحرية إلى كل شواطئ العاصمة والتوسع بشكل أكبر يضمن الانتشار والحضور للرياضة البحرية بأنواعها في كل أرجاء العاصمة أبوظبي.

وقال الرميثي: هدفنا من خلال البطولات البحرية في عام زايد الخير هو أن نصل بالرياضة إلى الجماهير وأن نكون حيث يتواجدون والحضور الجماهيري يكون دوماً في الشواطئ وفي الوجهات البحرية بأنواعها، وصلنا للجمهور ولم ننتظر أن يأتي الجمهور إلينا في تحد كبير تحقق في أول بطولة تقام مع عام 2018 وهو ما ضمن لنا إضافة شعبية وحضوراً أكبر للبطولة والمنافسة، وما شهدناه من حضور جماهيري وحماس وإقبال في المتابعة في ياس كان من أكبر الدلائل على النجاح والتفوق.

إشادة

وقدم الرميثي إشادته بمتابعة مجلس أبوظبي الرياضي ودعمه الكبير في تنظيم البطولة والمنافسة هنا في شاطئ ياس، بالإضافة إلى دعم المجلس المتواصل والدائم لأنشطة وبطولات النادي، وقال: متابعة ودعم المجلس لنا ولكل الأنشطة ضمن الانتشار وسهولة الوصول والانسيابية أيضاً في تنظيم وإقامة البطولات المختلفة للنادي.