النسخة الرابعة تسطع في «مدينة الشمس»

تشهد مدينة الأقصر اليوم انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون زايد الخيري في جمهورية مصر العربية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وستكون الأقصر «مدينة الشمس» على موعد مع الحدث بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

ويواصل ماراثون زايد رحلة الخير والعطاء في أرض الكنانة ورسالة العمل الإنساني التي رسخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وحط الماراثون رحاله هذا العام في «عروس صعيد مصر» بعد نجاح منقطع النظير في النسخ الثلاث الماضية في العاصمة المصرية القاهرة فضلاً عن تميز الحدث على المستوى العالمي في الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك إلى جانب العاصمة الحبيبة أبوظبي.