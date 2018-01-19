وفد الإمارات في زيارة إنسانية لمستشفى شفاء الأورمان

زار الوفد الإماراتي أمس مستشفى الأورمان لأورام السرطان الذي سيخصص ريع ماراثون زايد الخيري في الأقصر لصالحه.

ضم وفد الزيارة كلاً من المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر، والفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر وحسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.

والمهندس حسين شكري رئيس مجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان، وعدد من أعضاء الوفد الإماراتي ولفيف من الإعلاميين. وأعرب الدكتور هاني حسين مدير المستشفى عن سعادته بالزيارة، التي تحمل بين طياتها الكثير من المعاني والمشاعر الإنسانية وبعثت الفرحة والسرور في قلوب جميع المرضى.

جولة

وقام الوفد بجولة في المستشفى والتعرف على الأدوار التي يقدمها أمام المرضى القادمين من مختلف أنحاء صعيد مصر، حيث يعتبر هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته العلاجية بالمجان وتم بناؤه في 21 شهراً. وحرص وفد مارثون زايد الخيري على توزيع الهدايا على المرضى الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة، كما ثمن جميع المسؤولين هذه اللمسة الإنسانية الكبيرة عبر تخصيص ريع ماراثون الخيري في الأقصر لصالح مرضى مستشفى الأورمان. وتوجه المرضى في المستشفى بالدعاء إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بهذه المناسبة التي تحمل اسم باني ومؤسس الدولة العظيمة.