انطلاق ماراثون زايد الخيري في نسخته الرابعة بمدينة الأقصر في مصر

ينطلق، الجمعة، بمحافظة الأقصر ماراثون زايد الخيري في نسخته الرابعة وذلك دعما لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر وتشجيعا للسياحة عربيا وعالميا.

وأكد جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن إقامة الماراثون يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمعبد الكرنك - بحضور سعادة محمد بدر محافظ الأقصر والفريق الركن "م " محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة - " يسعدني أن نلتقي مجددا هذا العام من خلال تنظيم النسخة الرابعة لماراثون زايد الخيري في مصر وهذه المرة في الأقصر والتي تضم أكثر من ثلث آثار العالم وسوف تتطلع إليها الأنظار صباح غد عندما ينطلق ماراثون زايد الخيري من أمام ساحة معبد الكرنك".

وأضاف إن ماراثون زايد الخيري بفكرته الرائدة وريعه الخيري أصبح يشكل أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية التي يتم من خلالها تسخير الرياضة لخدمة الأعمال الإنسانية والخيرية.. لافتا إلى أن الماراثون يتزامن هذا العام مع مرور مائة عام على مولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ولذا لم يكن غريبا ان يطلق هذا العام الذي يصادف عام زايد 2018.

وأعرب السفير الجنيبي عن شكره لكافة الجهات وعلى رأسها محافظة الأقصر ووزارة الشباب والرياضة والشركة المنظمة للماراثون.. وقال " أتمنى أن يكون اليوم ممتعا وجزءا من توطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات".

وأكد أن العلاقات الإماراتية المصرية في روافدها السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية بفضل السياسة الحكيمة في البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد محمد بدر محافظ الأقصر الاستعداد لإستقبال الماراثون الذى يحظى بتغطية إعلامية ضخمة.. وشكل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين للإعداد للماراثون وللوقوف على الاستعدادات النهائية للاحتفالية الكبيرة.

وتم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشوارع ونشر الخدمات الصحية على طول خط السباق وتوفير سيارات العناية المركزة والقلب والإسعاف التابعة لوزارة الصحة اضافة الى تجهيز المركز الصحفي المصغر لإتمام عملية البث المباشر.

وقال أن الأقصر تتشرف أن تحتضن النسخة الحالية من ماراثون زايد الخيري فالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان صاحب رسالة وأيادي بيضاء في كل مكان بالعالم.. معربا عن ثقته بأن الماراثون سوف يكون حدثا عالميا كعادته دائما.

من جانبه أكد الفريق الركن - م - محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة أن السباق يجتاز حدود كونه حدثا رياضيا يجمع بلدين شقيقين إلى آفاق أكبر تشمل كل نواحي التعاون والعمل في كل المجالات الرياضية وغير الرياضية.

وقال إنه منذ وصل إلى الأقصر لمس الحفاوة والتقدير من أهل المدينة التي تتميز بطابع خاص من الهدوء والجمال والثقافة الخاصة بها.

وأضاف " إننا نشارك ونلتزم مع الأخوة هنا بتنظيم هذا السباق في موعده لنؤكد ثقتنا في الأمن والأمان المصري ولنواصل المسيرة الخيرية لهذا السباق الذي سيذهب ريعه بالكامل لمستشفى الأورمان المتخصصة في علاج السرطان في الصعيد المصري".

وقال " نجري في سبيل الحب الذي يجمع بين البلدين والشعبين لنواصل رسالة "زايد الخير "الذي لم يكن خيره قاصرا على بلد واحد أو شعب واحد فقد كان المغفور له يعتز كثيرا بمصر وشعبها ونحن من بعده كذلك نسير على دربه ونرى أنها قلب العروبة النابض الذي تصح بصحته وتمرض بعلته.

وتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للسباق وتوفير كل الضمانات اللازمة لإستمراره ونجاحه.

واستعرض الكعبي مشوار ماراثون زايد الذي انطلق من أبوظبي بفكرة رائدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإحياء ذكرى فقيد الأمة العربية.

وأشاد بالدعم الكبير والتوجيهات السامية لسموه ورعايته السخية لتجسيد المبادرات الخيرية والإنسانية من أرض الإمارات لمختلف دول العالم.

وأعرب الكعبي عن تفاؤله بنجاح السباق ليكون إضافة إلى ما تحقق في النسخ الثلاث الماضية.. مشيرا إلى أن المليون ونصف المليون جنيه التي رصدتها اللجنة المنظمة للفائزين مستقلة عن التبرعات التي تخص المستشفى متمنيا أن يفتح باب التبرع ليشمل أكبر عدد من محبي الخير وإعانة المحتاجين لافتا الى أن اللجنة المنظمة في كل النسخ التي تنظمها في الإمارات ومصر والولايات المتحدة تحرص على وصول الدعم والتبرعات الى مستحقيها مباشرة وهذا ما يميز التنظيم الإماراتي ويعزز الهدف الخيري للسباق.

يذكر أن إدارة الماراثون حددت خط سير الإنطلاق من ساحة معابد الكرنك سيرا على كورنيش النيل جنوبا مرورا بقاعة المؤتمرات بالكورنيش الجديد حتي يصل لنقطة ديوان محافظة الأقصر ويستمر بالكورنيش امام معبد الأقصر ويصل إلى ميدان أبو الحجاج الأقصري ويعود للشمال مرة اخرى ليمر بجانب طريق الكباش وبمحاذاة طريق المطار ليعود مرة آخرى إلى ساحة معبد الكرنك.

وتزينت الأقصر بعدد 750 جدارية ولافتة إستعدادا لإستقبال المشاركين بالماراثون الذي يتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه .. كما جرى رفع كفاءة الشوارع والميادين وتم تركيب جدارية هى الأضخم فى صعيد مصر ويصل حجمها إلى 600 متر مربع وإعداد كافة التجهيزات الفنية بطول خط سير الماراثون الذي يجري وسط المعابد الفرعونية بالمدينة.

ومن المقرر أن ينطلق الماراثون بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وجمع كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

وقال حسين شكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء إن الماراثون وما يحظى به من اهتمام رسمي وشعبي وتغطية إعلامية واسعة يوجه انظار العالم إلى المشروعات الإنسانية الخيرية التى تقام على أرض مصر وعلى رأسها مستشفى شفاء الارومان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر.

من جانبه أوضح المهندس حسام القباني رئيس مجلس ادارة جمعية الاورمان أن الماراثون سوف يشهد انطلاق العمل في بناء وتجهيز المرحلة الثالثة من المستشفى بعد افتتاح المرحلة الثانية وانضمامها للمرحلة الأولى في استقبال مرضى السرطان من محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم وفق أحدث بروتوكولات علاج السرطان في العالم بالمجان.

وقال إن المستشفى وفور الانتهاء من مرحلته الثالثة سوف يصبح أول مدينة طبية متكاملة لعلاج إمراض السرطان بالمجان في الوطن العربى وإحدى قلاع أبحاث دراسات السرطان في العالم.

يذكر إن مصر هي المحطة الثالثة لماراثون زايد الخيري فقد اكتسب الماراثون سمعة عالمية منذ انطلاق محطته الأولى في مدينة نيويورك العام 2005 حيث حظي بصدى إعلامي وإنساني واسع النطاق.. فيما أقيمت المحطة الثانية في مدينة أبوظبي.. ويعد ماراثون زايد الخيري بفكرته الرائدة وأهدافه السامية وريعه الخيري واحدا من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة العربية التي يتم من خلالها تسخير الرياضة لدعم الأعمال الإنسانية الرائدة.