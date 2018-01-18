وفد ماراثون زايد الخيري يزور مستشفى الأورمان في الأقصر بمصر

زار وفد ماراثون زايد الخيري مستشفى الأورمان للاورام في مدينة الأقصر بمصر.

وتأتي هذه الزيارة قبل انطلاق ماراثون زايد الخيري في نسخته الرابعة في مصر غداً والذي سيخصص ريعه لصالح مرضى مستشفى شفاء الأورمان.

وضم الوفد كلاً من المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر، والفريق ركن "م" محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر وحسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والمهندس حسين شكري رئيس مجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان، وعدد من أعضاء الوفد الإماراتي ولفيف من الإعلاميين.

وأعرب الدكتور هاني حسين مدير المستشفى عن سعادته بالزيارة، والتي تحمل بين طياتها الكثير من المعاني والمشاعر الإنسانية والتي بعثت الفرحة والسرور في قلوب جميع المرضى.