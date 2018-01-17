مشاركة 6 منتخبات لكرة اليد في الألعاب الإقليمية بأبوظبي

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية عن مشاركة 6 منتخبات في كرة اليد، بالألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي خلال الفترة من 17 - 22 مارس المقبل، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويضم كل فريق في صفوفه 12 لاعباً، فيما عدا كوت ديفوار فتشارك بمنتخب قوامه 10 لاعبين فقط، ويصل العدد الكلي للاعبين المشاركين في تلك الرياضة 70 لاعباً.

وكشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية، عدد البلدان المشاركة، إذ تشارك كل من الإمارات وعمان ومصر وإيران وسوريا، إلى جانب كوت ديفوار الدولة الوحيدة الواقعة خارج المنطقة، على أن تجرى المنافسات في صالة نادي الجزيرة، يذكر أنه تم إدخال رياضة كرة اليد للمرة الأولى في الألعاب العالمية الصيفية عام 1991.