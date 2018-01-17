«الرياضات البحرية» يعتمد الخطة الاستراتيجية

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية الخطة الاستراتيجية للاتحاد، لـ«الوصول بالرياضات البحرية الإماراتية للمنافسة عالمياً»، ورعاية وتنظيم وتطوير الرياضات البحرية والوصول إلى أعلى مستويات السلامة في السباقات، وإحياء التراث البحري وخلق جيل جديد من المتسابقين في الرياضات التراثية والحديثة للمنافسة في السباقات الدولية.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للمجلس، الذي عقد أول من أمس في مقر الاتحاد الجديد في الحضيبة ببر دبي برئاسة حريز المر محمد بن حريز، وحضور أحمد إبراهيم محمد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأعضاء أحمد راشد المهيري، وحسن محمد الزعابي، ومهرة عبد الرحيم فلكناز (الأمين العام)، وماجد عتيق المهيري، فيما اعتذر عن الحضور فاضل خليل المنصوري. وشملت الخطة الاستراتيجية 5 أهداف هي رعاية وتنظيم وتطوير الرياضات البحرية في دولة الإمارات ودعم تحقيق إنجازات عالمية في مجال الرياضات البحرية وضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في السباقات والفعاليات البحرية وإحياء السباقات التراثية البحرية وتحفيز الشباب على المشاركة فيها وتقديم الخدمات المساندة بكفاءة وفاعلية وشفافية.

اعتراف وتعيين

وأعلن الاتحاد، اعتماد تصنيف جديد لبطولة الإمارات للدراجات المائية 2018 ، من قبل الاتحاد الدولي للزوارق السريعة -يو أي ام- المظلة الراعية للنشاط عالميا حيث اعتبرت البطولة حدثا دوليا يجمع نخبة الأبطال العالميين من عدة دول حول العالم ويقام تحت لوائحه وأنظمته ومظلته للمرة الأولى هذا العام. وعلى جانب آخر، قرر مجلس الإدارة، تعيين ناصر الظاهري رئيسا للجنة الزوارق السريعة والدراجات المائية التي تضم نخبة من العناصر الفاعلة التي سجلت تميزا في مجال الرياضات البحرية، حيث يعد الظاهري واحدا من الكفاءات الشابة التي أثبتت نجاحها في الكثير من المهام من خلال إشرافه على القسم الرياضي في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومن خلال عمله أيضا في لجان الاتحاد في الفترة الماضية.

إشادة بالنتائج

وثمن مجلس الإدارة النجاحات التنظيمية الكبيرة التي حققتها الأندية البحرية واللجان المحلية المنظمة في الدولة مع ختام عام 2017 الذي شهد استضافة الدولة للعديد من الأحداث الدولية ومن بينها الجولتان الخامسة والسادسة من بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- و-أف 4 أس- في أبوظبي والشارقة والجولتان الرابعة والخامسة من بطولة العالم للدراجات المائية في دبي والشارقة والجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- في دبي، وأشاد المجلس بالنتائج الباهرة التي حققها سفراء الإمارات في البطولات العالمية في عام 2017.