النصر يفوز بـ3 «ذهبيات» تمنحه صدارة بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه

اختتمت بطولة الإمارات للكاتا الفردي فئة الناشئين والناشئات من عمر 14 سنة وحتى فئة الرجال والسيدات فوق 18 سنة الدرجة الثانية والدرجة الأولى، على صالة نادي الذيد الرياضي بالشارقة بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 نادياً ومركزاً، نجح فريق نادي النصر من حسم الصدارة لصالحه برصيد 9 ميداليات (3 ذهبيات - 3 فضيات - 3 برونزيات).

وجاء نادي شباب الأهلي-دبي وصيفاً برصيد 8 ميداليات (ذهبيتان - 3 فضيات - 3برونزيات)، فيما جاء نادي الشارقة ثالثاً برصيد 7 ميداليات (ذهبيتان - فضيتان -3 برونزيات)، وفي ختام البطولة قام بتتويج الفائزين محمد عباس مدير الاتحاد وهشام سري السكرتير الفني وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات.

نتائج الفردي

وفاز بفئة فردي الرجال فوق 18 سنة، من الحزام الأصفر حتى الحزام البني 2 (درجة ثانية)، اللاعب خالد إبراهيم عبد المطلب (النصر)، وتصدر فئة الحزام البني 1 والأسود بدرجاته (درجة أولى)، اللاعب مروان عبد الله المازمي (الشارقة الرياضي)، وتصدرت فئة الآنسات 16 و17 و18 سنة، من الحزام الأصفر حتى الحزام البني 2 (درجة ثانية) والأسود بدرجاته (درجة أولى)، اللاعبة هنا محمد عزازي (أدنوك للتوزيع)، واللاعبة أنشيدا حمزة (الفاروق).

وسيطر نادي النصر على المركزين الأول والثاني في فئة السيدات فوق 18 سنة، من الحزام الأصفر حتى الحزام البني 2 (درجة ثانية)، عبر اللاعبتين نادين الناصر صلاح الدين ومريم ريمي محمد وجاءت ثالثة شهد قايد أحمد (جامعة الإمارات) ورلى راشد الطنيجي (النصر)، وأما في فئة السيدات الحزام بني 1 والأسود بدرجاته (درجة أولى)، احتلت المركز الأول سيلفي فيفيان امباني (النصر)، وحلت ثانية سلامة جاسم حبيب (شباب الأهلي- دبي) وثالثة زميلتها نادين حسام فوزي وحميدة حامد جعفري (النصر).