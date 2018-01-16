فتح باب التسجيل في سباق أريلة "للشراعية 60 قدماً"

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يقام يوم السبت المقبل بالعاصمة أبوظبي، لمسافة 30 ميلا بحريا من إحدى منطقتي الضبعية أو ميناء خليفة، حيث ينتظر أن تحدد اللجنة المنظمة للسباق مكان الانطلاق بناء على الأحوال الجوية.

وعقد مسؤولو النادي عدداً من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية وشركاء النادي على رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي وجهاز حماية المنشآت وقناة أبوظبي الرياضية الناقل الرسمي لسباقات المحامل الشراعية التي ينظمها النادي وذلك لبحث الترتيبات كافة المتعلقة بالسباق.

وقال المدير التنفيذي للنادي، ماجد المهيري، إن باب التسجيل سيستمر أمام البحارة الراغبين في المشاركة حتى مساء بعد غد، مؤكداً أن النادي يواصل تنظيم سباقاته المختلفة من أجل دعم الرياضات البحرية التراثية، حيث شهد السباق الأخير «شكراً محمد بن زايد» لفئة 43 قدماً نجاحاً مميزاً أكد على أهمية السباق في ظل المشاركة الكبيرة من البحارة، ونوّه إلى أن النادي رصد جوائز مالية للفائزين في السباق تقدر بـ 4 ملايين درهم لتحفيز البحارة وممارسي رياضة السباقات البحرية على المشاركة والتواجد في الحدث التراثي.