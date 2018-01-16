«أبيض اليد» يدخل أجواء التحدي الآسيوي

دخل منتخبنا الوطني لكرة اليد سريعاً في أجواء التحدي الآسيوي، الذي يخوضه اعتباراً من الخميس المقبل، بمدينة سون الكورية الجنوبية، التي تحتضن التصفيات القارية حتى 28 يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الدنمارك وألمانيا 2019، وكانت بعثة «أبيض اليد»، قد حطت رحالها أمس في مدينة سون، بعد رحلة استمرت لأكثر من 7 ساعات.

وحرص الاتحاد والجهازان الفني والإداري على سفر الفريق مبكراً قبل انطلاقة البطولة بثلاثة أيام، للتأقلم والتكيف مع طبيعة وأجواء المنافسة، قبل أن يدشن منتخبنا مشواره الخميس المقبل أمام نظيره الهندي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي سيواجه فيها أيضاً منتخب بنغلاديش الجمعة المقبل، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام كوريا الجنوبية صاحبة الأرض والضيافة السبت المقبل، فيما تضم المجموعة الأولى بالتصفيات كلاً من اليابان وإيران وأوزبكستان، والمجموعة الثانية تجمع البحرين وعمان وأستراليا، والرابعة تضم السعودية والصين ونيوزيلندا وقطر.

قائمة

ويرأس البعثة، محمد شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، ومعه نبيل عاشور الأمين العام للاتحاد، والمدرب الجزائري صالح بوشكرية، ومساعده هاشم إسحاق، والإداري علي حسين، واختصاصي العلاج الطبيعي إيهاب أبو شعيره، ومدير المنتخبات محمد الحمادي، إلى جانب 18 لاعباً.

وهم: مرزوق أحمد ووحيد مراد وعبد الرحمن خميس وعبد الله أحمد، ويوسف بلال وعيسى البناي ومحمد يوسف (شباب الأهلي دبي)، ومحمد سعيد وشهاب غلوم ووليد إبراهيم (النصر)، وضاحي محمد وبلال مال الله وفراس محمد وإبراهيم القرص وأحمد هلال (الشارقة)، ومحمد إسماعيل (الوصل)، وأحمد سالم (العين)، وعبد الحميد الجنيبي (الجزيرة)، حيث يتم تسجيل 16 لاعباً بكشوفات البطولة، إلى جانب لاعبين اثنين احتياط.

تعليمات

وحرص على وداع بعثة منتخبنا وهي تغادر من مطار دبي في طريقها إلى كوريا الجنوبية، محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وتحدث جلفار للاعبين، وطالبهم بالالتزام بتعليمات الجهازين الإداري والفني، والتمثيل المشرف، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية تقودهم في النهاية إلى حجز إحدى بطاقات التأهل إلى مونديال 2019.

وكان منتخبنا قد خضع لحصة تدريبية أخيرة قبل السفر، على صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي - دبي، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين الـ 18، الذين تم اختيارهم ليحملوا راية الإمارات واللعبة فيها في المحفل الآسيوي، بطموحات وآمال عريضة لتمثيل مشرف، وركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية، على ترسيخ عملية الانسجام بين صفوف اللاعبين، مع توظيف كل منهم بمركزه في الملعب، إلى جانب تنفيذ العديد من الطرق الدفاعية والهجومية التي تم تطبيقها في المباريات الودية التي خاضها الفريق في المعسكرين الخارجيين بتونس والسعودية، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات القارية.

نظام



ستلعب البطولة الآسيوية في الدور الأول، بنظام الدوري من دور واحد للمجموعات الأربع، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني، وسيتم توزع المنتخبات الثمانية المتأهلة على مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، وتلعب بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي، ومباشرة إلى كأس العالم 2019.