منتخبنا وفريق الإمارات للمحترفين في قلب المنافسة

يشارك منتخبنا الوطني في الطواف بقيادة النجم الأولمبي يوسف ميرزا، لإكساب درّاجينا الفرصة للتنافس مع نخبة الدرّاجين العالميين، حيث يعد الطواف فرصة ممتازة لدرّاجي الدولة للتنافس وتطوير قدراتهم في هذا الحدث العالمي الكبير، قبل خوض المنافسات العربية والخليجية والقارية.

كما يشارك فريق الإمارات للمحترفين، وخلال 20 عاماً عرف هذا الفريق عالمياً باسم فريق لامبر، وبداية من العام الماضي تغير اسمه الى فريق الإمارات، ويديره البطل الإيطالي السابق جيوسيبي ساروني، وفي عام 2017 حقق الفريق 19 انتصاراً، بما في ذلك لقب مرحلة واحدة في طواف إيطاليا، ولقب مرحلة واحدة في طواف فويلتا إسبانيا.

حضور أميركي كبير

ويشارك من أميركا أربع فرق قوية، أولهم فريق «بي أم سي»، وتأسس هذا الفريق في العام 2006، ومقره في سانتا روزا بولاية كاليفورنيا، في عام 2006، وفي العام الماضي سجل الفريق 48 انتصارا، وكان الأهم في باريس روبيكس وسباق جنت ويفلجيم الذي فاز به جريج فان أفيرمايت.

ويتصدر قائمة الدرّاجين متصدر ترتيب الدرّاجين العالميين لعام 2017 جريج فان أفيرمايت، والفريق الثاني هو فريق رالي سيكلينغ، وتأسس عام 2008، وحقق 19 انتصاراً في العام الماضي، معظمها في السباقات التي أقيمت في أميركا أو كندا، وسيسجل عام 2018 ظهوره الأول في طواف دبي، وأما الفريق الثالث فهو تريك سيغافريد، وتأسس في عام 2011 باسم ليوبارد تريك، وتعد أكبر إنجازات هذا الفريق هي الفوز في طواف فويلتا إسبانا من قبل كريس هورنر في عام 2013.

وشملت انتصارات العام الماضي الفوز بإحدى مراحل طواف فرنسا مع الدرّاج بوك موليما ومرحلة في طواف فويلتا إسبانا مع ألبرتو كونتادور، وسيكون الألماني جون ديجينكولب والإيطالي جياكومو نيزولو أبرز درّاجي الفريق في طواف دبي، وقد حقق الدرّاج الألماني دائما أداء جيدا في دبي حيث فاز بمرحلة حتّا 2015 وكذلك المرحلة الثانية في الفجيرة عام 2016، وارتدى العداء الإيطالي القميص الأزرق للمتصدر ليوم واحد وحل ثانيا في التصنيف العام وراء مارسيل كيتل.

فريق مرضى «السكري»

والفريق الأميركي الرابع هو نوفو نورديسك، وهو بالكامل من الرياضيين الذين يعانون من مرض السكري يضم أكثر من 100 درّاج وعداء ومتسابق تراثيلون من 20 دولة، ويضم أول فريق للدراجات الهوائية للمحترفين على مستوى العالم يضم درّاجين من المصابين بمرض السكري، وتأسس عام 2005 من قبل فيل سوثيرلاند وجو إلدريدج، ومهمة الفريق هي تثقيف الأشخاص المصابين بمرض السكري، وقد حقق الفريق أكثر من 30 انتصارا منذ عام 2008.