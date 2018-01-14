تروجان يتوج بطلاً لسلة «مبادرة الروح الإيجابية»

توج فريق تروجان بلقب بطولة كرة السلة التي أقيمت ضمن فعاليات المرحلة الثانية من «مبادرة الروح الإيجابية»، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وأقيمت فعالياتها في حديقة المحيصنة 1 وضمت تنظيم عدد من الرياضات الجماعية مثل كرة القدم والسلة والطائرة.

تتويج

وقام العميد يوسف العديدي رئيس قسم شرطة القصيص والعقيد علي المنصوري وعادل البناي مدير قسم الفعاليات المجتمعية في مجلس دبي الرياضي بتتويج الفرق الفائزة وتسليم الكأس والميداليات إلى صاحب المركز الأول والثاني كما تم توزيع جوائز لأفضل لاعب وأفضل مدرب والفريق المثالي.

وفاز فريق تروجان بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق واو كافيه في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول من أمس الجمعة في حديقة المحيصنة 1 وسط حضور جماهيري كبير وحل فريق واو كافيه في المركز الثاني.

وشارك في بطولة كرة السلة 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى فرق: تروجان، جبيلي، بانياد، وواو كوفي، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: ترانسفريك، تون سكواد، ديفيندر، وطوار، وشهدت البطولة على مدار الأسابيع الماضية منافسات قوية بين الفرق في جميع المباريات التي أقيمت.

الروح الإيجابية

وكانت مبادرة الروح الإيجابية قد انطلقت من منطقة مردف يوم 29 مايو في العام الماضي ضمن المرحلة الأولى حيث تم تنظيم بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة ثلاثيات كرة السلة في حديقة أب تاون وحديقة مردف وحظيت الفعاليتان بحضور جماهيري كبير، حيث حرص الجمهور على الحضور ومتابعة المنافسات، والتواجد للاستمتاع بالأنشطة الرياضية ومبادرات التوعية التي تقيمها الدوائر والمؤسسات المشاركة، كما نظمت شرطة دبي العديد من التدريبات للصغار في الفنون القتالية والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الأطفال والناشئين.

فعاليات

وشارك في تنظيم ودعم فعاليات مبادرة الروح الإيجابية كل من شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وخدمة الأمين، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة دبي للإعلام، اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، دبي العقارية، الاتحاد العقارية، آب تاون مردف، شبكة الإذاعة العربية، وجمعية توعية ورعاية الأحداث.

دعم

وقدمت كافة الجهات الداعمة للمبادرة خدمات متنوعة إلى المستفيدين خلال فعاليات المبادرة التي يتم تنفيذها على أربع مراحل مختلفة وتمتد لعام كامل، وتتضمن تنظيم منافسات رياضية في مناطق مختلفة بدبي طوال شهور العام، هي مردف ومحيصنة 1 والبرشاء والقوز الصناعية، وتم تخصيص فعاليات في كل منطقة لمدة 3 أشهر حيث تم تنظيم بطولات كرة القدم والكرة الطائرة والكريكت وكرة السلة ورياضات أصحاب الهمم بالإضافة إلى حملات توعية وتثقيف لمختلف فئات المجتمع.

هدف

تهدف مبادرة «الروح الإيجابية» إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.