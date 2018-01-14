محمد مروي يفوز بسباق الحمرية لكبار الدراجات

فاز محمد حسن مروي دراج نادي شباب الأهلي- دبي بالمركز الأول في سباق الحمرية للدراجات ضد الساعة، الذي نظمه اتحاد الدراجات صباح أمس بمشاركة 9 دراجين من ثلاثة أندية هي شباب الأهلي والحمرية والعربي، لمسافة 30 كم، وذلك بعدما قطع مسافة السباق في زمن 39:28 دقيقة، بينما حل زميلة محمد يوسف المنصوري، من فريق شباب الأهلي دبي في المركز الثاني بزمن وقدره 41:12 دقيقة، وجاء دراج نادي الرمس محمد عادل آل علي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهد السباق ومراسم التتويج كل من عبدالكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية وعبدالناصر عمران الأمين العام للاتحاد ونايف عبدالعزيز حكة الأمين العام المساعد، وأقيم السباق في أجواء باردة بسبب انخفاض حرارة الطقس، ولكن حرص الدارجون على المشاركة.