11 ميدالية للإمارات في «غراند سلام أبوظبي للجوجيتسو»

فاز لاعبو الإمارات بـ 11 ميدالية ملونة أمس في اليوم الأول لمنافسات غراند سلام أبوظبي للجوجيتسو (3 ذهبيات، 3 فضيات، و5 برونزيات) وأقيمت المنافسات على صالة آرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة واسعة من 60 دولة، وتبلغ جوائز البطولة 190 ألف دولار.

كما تأهل اللاعبون آدم واردزينسكي (فئة الكبار، وزن 94 ك)، وريكاردو إيفانجيليستا (فئة الأساتذة 1، وزن 110 ك) إلى نهائي الحزام الأسود، وشملت المنافسات الحزام البنفسجي والبني والأسود، كما شارك للمرة الأولى ناشئون وناشئات أعمار 14 و15 عاماً.

توج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان الفائزين بالمراكز الأولى، وبحضور عبد المنعم السيد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعضوي مجلس الإدارة محمد بن دلموك الظاهري، ومنصور الظاهري.

نخبة

وتختتم منافسات البطولة اليوم، وستتنافس نخبة من أفضل اللاعبين في فئة الحزام الأسود أمثال ريكاردو إيفانجيليستا وجاو مياو وآدم واردزينسكي وغيرهم من المصنفين الدوليين.

من جانبه، قال محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو المدير التنفيذي لجولة غراند سلام أبوظبي، إن مؤشرات لاعبينا في اليوم الأول لمنافسات إيجابية، خصوصاً بعد مشاركة الناشئين والناشئات من أبناء الإمارات لأعمار 14و 15 عاماً.

كما رحب بن دملوك بضيوف الإمارات من قرابة 60 دولة حول العالم وأثروا منافسات اليوم الأول، ومشيراً إلى أن الميداليات والمراكز الأولى ذهبت إلى من يستحق.

وأضاف: نتشرف بتنظيم باكورة بطولاتنا الدولية تماشياً مع بداية عام 2018 عام زايد الخير، الذي يكرس ذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، القائد الملهم الذي نسير على دربه في رفع راية الوطن، ومشيراً إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو دائماً ما تأتي المناسبات والمبادرات الوطنية على قمة أولوياته وتتجسد في بطولاته المختلفة.

تأهيل

وأوضح بن دلموك بأن الدفع بالناشئين والناشئات لأعوام 14 و15 عاماً في الجولة تجربة متميزة، الهدف منها تأهيلهم بشكل احترافي للمستقبل، وهذه الأجيال الصاعدة أتيحت لهم الإمكانيات والفرصة كاملة، في المقابل لم يحصل فئة الكبار أمثال فيصل الكتبي ونظرائه على هذه الإمكانيات والتأسيس الاحترافي.

ولذلك فنعول عليهم لاستلام راية المستقبل، بالإضافة أن فئة الكبار نفرغهم لاستحقاقات أكبر وأقوى على المستويين القاري والدولي.

وأضاف: يأتي تنظيم جولة غراند سلام أبوظبي استكمالاً لأجندة اتحاد الجوجيتسو للمنافسات الخارجية، ولكل بطولة سماتها الخاصة، ولا شك أن إيجابيات غراند سلام أبوظبي متعددة، في استكمالاً للنواحي التنظيمية والتي تميزت بها العاصمة أبوظبي عبر سنوات ماضية.

ولاقت إشادات واسعة، وهي فرصة لشبابنا وفتياتنا للتعبير عن إمكانياتهم وارتقاء المراكز المتقدمة، ولاعبونا الذين لم يحالفهم الحظ هم أيضاً فائزون باكتساب الخبرات العالمية، في جولة غراند سلام والتي تضم مصنفين ولاعبين متميزين من دول مختلفة.

سعادة

وأبدى سعود الحمّادي سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية فئة الأساتذة 1، للحزام البنفسجي، وزن 85 ك، ومشيراً إلى أن غراند سلام أبوظبي هي فعالية رياضية تقدم مستويات متميزة، ويشعر بالفخر لنزاله لأقوى المصنفين في العالم، وهذا دليل دامغ على أن الجوجيتسو الإماراتي اصبح منافساً عالمياً.

أولمبياد 2024

أكد بانايوتوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أنهم يولون اهتماماً خاصاً بإدراج اللعبة في أولمبياد 2024 بباريس، وذلك عطفاً على الجهد الكبير للعاصمة أبوظبي في هذا الملف الطموح، وتتضافر الجهود مع الاتحاد الدولي والإماراتي لتنظيم بطولات على المستوى القاري، ونشر اللعبة في مناطق متعددة حول العالم من اجل ادراج اللعبة وتحقيق حلم ادراج الرياضة ضمن الأجندة الأولمبية.

وشدد بانايوتوس على أن جولات غراند سلام تتطور من جولة إلى أخرى، وأن هذه النجاحات المتواصلة والسريعة تؤكد أن الرؤية ثاقبة في وضعها على أجندة الأحداث، وأن التنظيم احترافي.