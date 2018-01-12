اقتراح رياضي يذيب الجليد بين الكوريتين

اقترحت كوريا الجنوبية الدخول المشاركة بوفد مشترك مع جارتها الشمالية في حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في بيونغ تشانغ، وتشكيل فريق موحد للمشاركة في منافسات الهوكي على الجليد للسيدات.

وأتى ذلك خلال المحادثات التي أجريت بين وفدين من البلدين في المنطقة الحدودية الثلاثاء، والتي اعلنت عقبها كوريا الشمالية مشاركتها في الأولمبياد الشتوي المقرر من 9 إلى 25 فبراير.

ولم يتم الكشف عن هذه الاقتراحات بعد المحادثات.

ونقلت وكالة يونهاب عن نائب وزير الرياضة الكوري الجنوبي رو تاي-كانغ الجمعة قوله "قدمنا اقتراحات عدة منها تشكيل فريق موحد للسيدات في الهوكي على الجليد، والدخول بوفد مشترك إلى الاستاد الاولمبي".

وأصدر الطرفان بيانا مشتركا عقب المحادثات أكدا فيه ان "الجانب الكوري الشمالي سيرسل وفدا من اللجنة الاولمبية الوطنية مع رياضيين ومشجعين وفنانين ومراقبين وفريق استعراضي للتايكواندو وصحافيين على ان تؤمن كوريا الجنوبية المرافق والتسهيلات الضرورية".

وسيكون الدخول بوفد موحد الى حفل الافتتاح حدثا بارزا بالنسبة الى "دورة السلام" التي تفتتح على بعد نحو 80 كلم من حدود الكوريتين.

وسبق للبلدين ان شاركا بوفد مشترك في افتتاح دورة أولمبية، وذلك في الأولمبيادين الصيفين في سيدني 2000 وأثينا 2004، والأولمبياد الشتوي في تورينو 2006.

ويشهد الوضع تدهورا منذ سنتين في شبه الجزيرة الكورية مع قيام الشمال بثلاث تجارب نووية وعدة عمليات اطلاق صواريخ.

وقاطعت كوريا الشمالية الالعاب الاولمبية الصيفية التي اقيمت في عاصمة جارتها عام 1988، لكنها ارسلت رياضييها الى الالعاب الاسيوية التي استضافتها انتشون بالقرب من سيول في 2014.

وشارك الكوريون الشماليون ايضا في اولمبياد 2016 الصيفي في ريو دي جانيرو، وارسلت بيونغ يانغ وفدا من 31 رياضيا نافس في تسع العاب وحل في المركز 34 مع 7 ميداليات منها ذهبيتان.

وتأهل رياضيان فقط من الشمال الى الألعاب الاولمبية 2018.

وكانت الأولمبية الدولية أعلنت الاثنين تمديد مهلة تسجيل الرياضيين الشماليين.

وفي تعليق الثلاثاء، اعتبر رئيس اللجنة الالماني توماس باخ ان قرار المشاركة الشمالية "خطوة كبيرة الى الامام".