50 دولة تدشن منافسات جوجيتسو غراند سلام أبوظبي

تنطلق اليوم منافسات جولة غراند سلام أبوظبي للجوجيتسو للعام الثالث على التوالي، على صالة آيبيك آرينا، بمشاركة لاعبين من 50 دولة حول العالم، وقد بدأت إجراءات الوزن مساء امس، وتستكمل صباح اليوم، وتخصص للناشئين والناشئات تحت 14 سنة، ولحملة الأحزمة (البنفسجي - البني - الأسود) للرجال والسيدات وأساتذة،.

وسيكون اليوم الثاني الختامي لحملة الأحزمة (الأبيض - الأزرق) للرجال والسيدات، وانتهت اللجنة المنظمة من كافة الترتيبات الخاصة بالجولة، بتخصيص 9 أبسطة وحكام عالميين، وتعد الجولة الأهم في جولات غراند سلام، حيث إن جولة أبوظبي تتميز بتوسطها في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ولذلك تعتبر أبوظبي، عاصمة الجوجيتسو، وقبلة اللاعبين من مختلف الألوان والأطياف ولجميع الأحزمة والأعمار، وتفتح ذراعيها للجميع دون استثناء.

درة البطولات

وتستمد البطولة قوتها، كونها الأولى في الجوائز المالية المقدرة بنحو 190 ألف دولار، وسمح للمرة الأولى بمشاركة الناشئين والناشئات لأعمار 14 عاماً وما فوق.

وذلك بهدف إكساب الناشئين والناشئات الخبرات الدولية، ومحاكاة نظرائهم من مدارس الجوجيتسو المختلفة، ودخول بيئة تنافسية ترتقي بالمستوى الفني والاحترافي للناشئين والناشئات، كما أن الجولة تعتبر «بروفة» ونسخة مصغرة لانطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو «درة البطولات» في أبريل المقبل.

دعم محمد بن زايد

وتوجه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والاماراتي، النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي والداعم الأول لرياضة النبلاء.

وصاحب المبادرات التي نستلهم منها كل أفكار التطوير والتميز، ونحن نعتبر انفسنا محظوظين دائماً بدعم ورعاية سموه، ورحب الهاشمي بكل المشاركين من مختلف دول العالم، وأكد ثقته في أبناء وبنات الإمارات للمنافسة بكل قوة على حصد الميداليات والمراكز الأولى لتعزيز مكانتهم من جديد على خارطة الرياضة العالمية في «عام زايد».

جوائز الإبداع

وقال الهاشمي: جولة أبوظبي غراند سلام تأتي بعد يومين فقط من التتويج بـ 3 ألقاب في جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وهي جائزة أفضل مؤسسة رياضية في تمكين المرأة، وجائزتين إضافيتين لاثنين من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو البارزين وهم عمر الفضلي، ووديمة اليافعي، ونحن إذ نفخر بتلك الإنجازات ونعتبرها دافعاً لتحقيق المزيد منها في المستقبل.

مشاركة كبار المصنفين

ومن جانبه أكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، مشاركة مصنفين عالميين من العيار الثقيل أبرزهم جورج ناكامورا المصنف السابع عالمياً في وزن 56 كغ، وجايمي كانوتو المصنف العاشر عالمياً في وزن 85 كغ، وباتريك جاوديو المصنف 16 عالمياً في وزن 94 كغ، واماندال نوجيرا المصنفة ثالثة عالمياً في الحزام البني وزن 55 كغ.

وكارلوس أوليفييرا المصنف الثامن في الحزام البني لوزن 56 كغ، وسيشاركون في نزالات الحزام الأسود، ويذكر أن أماندا وكارلوس قد فازا بالمركز الأول في جولة لوس انجليس الماضية في أكتوبر الماضي.

إقبال على التسجيل

وأوضح البحري أن الإقبال على التسجيل في جولة أبوظبي غراند سلام، شهدت إقبالاً كبيراً، في أبوظبي عاصمة الجوجيتسو، وتسابق اللاعبون المميزون من مختلف دول العالم، على التسجيل، للاستفادة من المميزات الفنية والمادية التي تقدمها البطولة، التي تشهد مشاركة النخبة من دول عدة، مشيراً إلى أنها ستشهد حضوراً عربياً وآسيوياً كبيراً، نظراً لقرب المسافة، ولمعرفتهم بأنها فرصة مميزة للاستعداد للمشاركة في عالمية أبوظبي التي ستقام في أبريل المقبل بنفس المكان.

برنامج النزالات

اعتمدت اللجنة المنظمة برنامج النزالات في البطولة، وأن هذا البرنامج سوف يبدأ في الساعة الثانية ظهر اليوم، وسوف يخصص اليوم الأول لنزالات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود رجال وسيدات وأساتذة، وتبدأ منافسات الغد، في الحادية عشرة صباحاً، وستخصص المنافسات للحزامين الأزرق والأبيض لجميع الفئات.