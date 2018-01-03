العصيمي مديراً لـ«النزاهة» في «الآسيوي»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين السعودي أحمد العصيمي مديراً لوحدة النزاهة، في خطوة تتزامن مع تركيز الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد، في خلق منظومات صارمة لضمان بيئة آمنة من التلاعب والفساد لكل عناصر اللعبة.

وسبق للعصيمي العمل رئيساً لوحدة القانون بالمركز الدولي للأمن الرياضي في باريس، ويحمل عضوية مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وسبق له العمل في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إضافة إلى مشاركات وعضويات عدة في لجان رياضية تحت مظلة المجلس الأوروبي، ويعتبر السعودي الثاني الذي يعمل بشكل متفرغ في الاتحاد الآسيوي، بعد تجربة ناجحة لمواطنه عصام السحيباني، الذي اختاره الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» ليكون مديراً لمكتبه بدبي.