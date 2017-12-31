كيفن أندرسون بطلاً جديداً لـ«مبادلة للتنس»

توّج الجنوب أفريقي كيفن أندرسون أمس «المصنف 14 على مستوى العالم» بطلاً جديداً للنسخة العاشرة لبطولة مبادلة العالمية للتنس والمقامة بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وهي المرة الأولى التي يحرز فيها أندرسون اللقب، ونجح في كسر سيطرة كل من البريطاني موراي والإسباني نادال والصربي ديوكوفيتش على اللقب، في السنوات التسع الماضية.وسلم الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، كأس البطولة لأندرسون بحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

ونجح أندرسون في حصد الكأس بعد تغلبه في النهائي على الإسباني باوتيستا بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة «6 - 4» و«7 - 6».

وشهد ختام البطولة أمس مباراة استعراضية بين فوز اللاتفية يلينا أوستابينكو على النجمة الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز في مباراة استعراضية 10 - 5، بعد شوط فاصل عقب تعادلهما 1-1 في المجموعات، وهو أول ظهور لسيرينا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً بعد غياب عام كامل عن البطولات.