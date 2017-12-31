سيرينا ويليامز: فخورة بالعودة للعب من أبوظبي

أعربت نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز عن سعادتها بالتواجد في العاصمة أبوظبي وخوض مباراة استعراضية في بطولة مبادلة العالمية للتنس بعد ابتعادها عن الملاعب لفترة عام تقريباً لولادتها ابنتها الأولى الشهر الماضي، مؤكدة أنها تتطلع للعودة إلى البطولات في الموسم الجديد إلا أنها لم تقرر بعد إمكانية مشاركتها في بطولة استراليا المفتوحة التي تقام شهر يناير المقبل، إذ ما زالت في حاجة لبعض الوقت لتقييم الأمور ومدى جاهزيتها قبل اتخاذ قرار المشاركة في البطولات الكبرى.

وخاضت سيرينا ويليامز مباراة استعراضية في بطولة مبادلة العالمية للتنس أمس أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو في أول مباراة للسيدات تقام في البطولة منذ انطلاقتها قبل 10 سنوات. وقالت ويليامز في المؤتمر الصحافي أمس عقب اللقاء: «اشتقت للعب التنس، بالطبع سعيدة وفخورة لكوني متواجدة هنا واللعب في أبوظبي بعد فترة طويلة من الغياب».

وأضافت: «بالتأكيد أعيش تجربة جديدة بعد ولادتي ابنتي الأولى قبل شهر تقريباً، بلا شك شعور مختلف أن أمارس التنس بعد أن أصبحت أماً، ولا أعلم كيف سأدير الأمر، ولكني واثقة بأن كل شيء سيكون على ما يرام».

العودة

وعن عودتها إلى ممارسة التنس بعد توقف عام: «لا أعرف بالتحديد إذا كنت مستعدة تماماً للعودة للبطولات أم لا، ولكني متأكدة أنني عندما أعود سأضع المنافسة على الألقاب هدفاً لي مثلما فعلت من قبل».

وعن إمكانية المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الشهر المقبل، قالت: «لا أستطيع اتخاذ القرار الآن، ولا أستطيع كذلك تقييم أدائي، خصوصاً وأنني خضت في أبوظبي أول مباراة لي بعد توقف لمدة عام، ولم أتدرب منذ ولادتي لطفلتي».

وأشارت ويليامز إلى أنها ليست بحاجة إلى إثبات وجودها من جديد في عالم التنس بعدما حققت العديد من الإنجازات والبطولات، وقالت: «بالطبع لست بحاجة إلى أن أبرهن عن نفسي لأنني حققت الكثير من البطولات، أتطلع للعودة في أسرع وقت لأنني اشتقت بالفعل للتنس».

وعن المباراة الاستعراضية التي خاضتها أمام يلينا اوستابينكو قالت: «شعرت بالخوف والرهبة في البداية لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة، وبالتأكيد كانت فرصة رائعة أن ألعب مباراة هنا في أبوظبي بعد هذه الفترة الطويلة من الغياب». وكانت سيرينا ويليامز قد ألهبت حماس جمهور بطولة مبادلة العالمية للتنس الذين حرصوا على الحضور إلى مدرجات مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية لمشاهدة نجمة التنس العالمية والمصنفة الأولى على العالم سابقاً في أول مباراة تخوضها في العاصمة أبوظبي بعد ولادة ابنتها. ونجحت اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو في التفوق على سيرينا في المجموعة الأولى 6-2، إلا أن ويليامز استعادت توازنها وقدمت أداءً أفضل في المجموعة الثانية التي انتهت لمصلحة النجمة الأميركية 6-3 لتحتكم اللاعبتان إلى شوط إضافي أنهته أوستابينكو لمصلحتها بنتيجة 10-5.

دعوة

وجهت اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص دعوة إلى عشاق التنس عنوانها «تضامنوا في الحياة.. تضامنوا في الألعاب» للتطوع في دورتي الألعاب الإقليمية والعالمية 2018 و2019 بالإمارات.