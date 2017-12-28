مدرب أرسنال ينفي وجود عرض لأليكسيس سانشيز

أكد أرسين فينغر مدرب أرسنال عدم تلقي أي عروض بشأن أليكسيس سانشيز رغم تكهنات وسائل إعلام بريطانية بإمكانية انتقال مهاجم تشيلي الشهر المقبل إلى مانشستر سيتي متصدر الدوري.

حرص أرسين فينغر مدرب أرسنال على التأكيد على أهمية التمسك بالمفاوضات مع جاك ويلشير لتجديد عقده وقال: إن مستقبل لاعب الوسط مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم متوقف على أمور مالية.

وأبهر ويلشير، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، فينغر بمستواه في آخر شهرين وفرض نفسه على التشكيلة بعدما قضى موسماً على سبيل الإعارة إلى بورنموث.

وعند سؤاله عن مستقبل لاعب إنجلترا البالغ عمره 25 عاماً أجاب فينغر «سنجتمع معه وأعتقد أنه إذا كانت هناك نقطة اتفاق بشأن الأمور المالية سيبقى معنا في الفريق».