«الضباب» يؤجل انطلاقة الدراجات العربية 4 ساعات

نتيجة للضباب الكثيف على إمارة الشارقة صباح أمس، قرر الحكم العام للبطولة العربية الثامنة للكبار والشباب والإناث للمضمار، التونسي لطفي بن سدرين، تأجيل موعد انطلاق منافسات البطولة التي كان مقرراً لها الساعة الثامنة صباحاً، وتحددت الساعة الثانية عشرة ظهر أمس، موعداً بديلاً لبداية سباقات المطاردة والسرعة الفردية لجميع الفئات، في مضمار زايد الدولي، بناءً على طلب اللجنة المنظمة والمسؤولين في الإتحاد العربي، ومندوبي المنتخبات المشاركة، خلال الإجتماع الفني الطارىء الذي عقد لبحث الظروف المناخية غير المستقرة، التي تمثل عائقاً في انطلاق السباقات، وحرصاً على سلامة المتسابقين.

ترحيب بالوفود

وحضر الإجتماع الفني للبطولة، عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة، والدكتور المصري محمد وجيه عزام النائب الأول لرئيس الإتحاد العربي للدراجات، والمستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للإتحاد العربي للدراجات، والحكم العام لطفي بن سدرين وحكام البطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الوفود ومندوبو المنتخبات المشاركة، ورحب الزرعوني مدير البطولة، بالوفود المشاركة في وطنهم الثاني، ونقل لهم تحيات وتمنيات أسامة أحمد الشعفار رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق في منافسات البطولة، وأن تسود الروح الرياضية الأجواء وتتحقق الأهداف المرجوة من تنظيم العرس العربي.

بطولة كل العرب

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد وجيه عزام النائب الأول لرئيس الإتحاد العربي، أن البطولة هي بطولة كل العرب، وقال: سنسعى جميعاً على نجاحها والإستفادة من إقامتها، لتطوير مستوى النجوم العرب، ليكونوا في أتم الجاهزية للبطولات القارية والدولية المقبلة، معرباً عن سعادته بهذا التجمع العربي، ونقل للجميع تحيات مجلس إدارة الإتحاد العربي برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، وتمنياته لجميع المنتخبات بالتوفيق.

مشاركة أكبر مستقبلاً

وبدوره، أعرب المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي، عن سعادته بالتجمع العربي، في مضمار زايد الدولي، في ختام برنامج بطولات عام 2017، وقال: رغم عدم مشاركة العدد المأمول من المنتخبات العربية، فإننا نأمل أن تحقق البطولة النجاح المأمول.

وأن تشهد في نسختها المقبلة زيادة ملموسة في المشاركة، متمنياً للمنتخبات المشاركة التوفيق ونؤكد على استعداد الإتحاد العربي واتحاد الإمارات للدراجات، على حل أية مشاكل طارئة، تواجه أحداث البطولة التي تعد من البطولات المتميزة ونشكر اللجنة المنظمة على جهودها الملموسة في الإعداد للبطولة.

وأما الحكم العام الدولي لطفي بن سدرين، قدم الشكر للإتحاد العربي واتحاد الإمارات للدراجات على توفير كل الإمكانات التي ستساهم في نجاح البطولة وأشار إلى أن قلة عدد المنتخبات المشاركة كان مفاجئاً لكن ذلك لم يمنعنا من تنفيذ برنامج السباقات، كما تم وضعه سابقاً لكن مع تعديل موعد الإنطلاق لظروف الضباب الكثيف في الفترة الصباحية متمنياً للحكام التوفيق والمساهمة في نجاح البطولة.

تعاون الأندية

وأشادت اللجنة المنظمة للبطولة بتعاون الأندية ومساهمتها الفعالة من أجل إنجا ح البطولة وقدمت لها الشكر والتقدير ولا سيما ناديي مليحة والعربي كما قدمت الشكر لكل من ساهم في دعم البطولة من الدوائر والمؤسسات التي تعاونت بشكل إيجابي وقناة الشارقة الرياضية التي قررت نقل وقائع البطولة على الهواء مباشرة.

عزام: بطولة مهمة تؤهل نجومنا للبطولات الدولية المقبلة