الإمارات ومصر يفتتحان تصفيات الكأس الإقليمية لكرة السيدات الموحدة

يواجه منتخب الإمارات نظيره المصري اليوم في افتتاح التصفيات النهائية لأول كأس إقليمية لكرة القدم النسائية الموحدة والمقامة حالياً بالقاهرة، بمشاركة منتخبات كرة القدم النسائية الموحدة، ويمثل منتخب الإمارات منطقة الخليج ومنتخب مصر منطقة وسط أفريقيا، وتونس، وشمالي أفريقيا.

وتقام المباريات على ملاعب تيوليب زهراء مدينة نصر العشبية وبفريق مدمج، يضم الفريق لاعبي الأولمبياد الخاص إلى جانب الأصحاء.

يخوض المنتخب الإماراتي بتشكيل يضم مروة مرشد، (الكابتن)، مريم عبدالرحمن، لطيفة الزعابي، رانيا عوض، شيماء المرزوق والشركاء العنود العدوان، بدرية المنصوري، نوف العدوان، فاطمة المنصوري، نعيمة جمعة. بينما يمثل منتخب مصر كل من هدير جاد، سما لطفي، ياسمين أحمد، رحمة عطية، آية عبدالحميد، أسماء رمضان والشركاء علياء الزنوكي، شروق فرحان، بسنت أحمد، ميرنا عبدالغني، ياسمين عبدالراضي.

مراسم

وتشمل مراسم الافتتاح دخول الأعلام وطابور عرض الدول المشاركة، وكلمات اللاعبين والرعاة، الأولمبياد الخاص المصري، والرئيس الإقليمي، ثم يلقي أحد اللاعبين القسم وتقول كلماته «دعني أفز.. فإن لم أستطع..دعني أكون شجاعاً في المحاولة»، ويليه قسم المدربين، والحكام ثم يقوم المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، بإعلان افتتاح المنافسات بحضور المهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية السابق رئيس مؤسسة يونيفيد ايجيب الأولمبياد الخاص المصري.

مشاركة

يشارك المنتخب الفائز بالكأس في أول كأس للأولمبياد الخاص الدولي ستقام بمدينة شيكاغو - ألينوى الولايات المتحدة في الفترة من 17 حتى 20 يوليو المقبل على ملاعب تويوتا بارك، ويشارك فيها 24 منتخباً (16 منتخباً للرجال و8 منتخبات للنساء)، وتقام تلك الكأس ضمن احتفالات الأولمبياد الخاص الدولي باليوبيل الذهبي لتأسيسه.